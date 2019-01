Ábalos condena el sabotaje y desvela que ha habido 4 más en la red extremeña

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha calificado de "inadmisible" el sabotaje que provocó ayer el descarrilamiento del tren que cubría la línea Madrid-Zafra, y ha desvelado que desde el 2 de enero ha habido cuatro incidencias más similares en el ámbito ferroviario de Extremadura.

El ministro, en una comparecencia de prensa en Valencia para presentar los Presupuestos Generales del Estado, ha señalado asimismo que es la segunda incidencia que se produce en el mismo punto, cerca de la estación de Torrijos (Toledo), y ha manifestado su "rechazo" a esta acción "tan incivil" en una vía que además "está siendo objeto de irritación, de exigencia, de crítica".

Según ha informado, no se trata de la primera incidencia de este tipo en la red ferroviaria de Extremadura sino que ha habido cuatro más desde el pasado 2 de enero, pero que "por prudencia" no había querido difundir "ni buscar que esto se entendiera como algo que no tuviera que ver con el tren, que sigue siendo deficitario".

Ábalos ha detallado que las actuaciones de sabotaje han consistido en la colocación de "traviesas y neumáticos en la vía, muchos de ellos ardiendo", y ha recalcado que sus autores tendrán que aclarar "qué es lo que buscan" si es "llamar la atención" o agravar un problema "ya de por sí grave".

El ministro de Fomento ha advertido de que espera que "no busquen que haya ninguna desgracia, y sobre todo ninguna desgracia que endosar a otros".

Según ha señalado, la semana pasada se colocó una traviesa y "el tren pudo frenar porque el maquinista tuvo tiempo porque había luz", mientras que "ayer era oscuro, no pudo". Además, el elemento se puso "en un cruce que hacía inevitable el descarrilamiento" y podría haber provocado desgracias personales.

Ábalos ha apelado también a la "responsabilidad de aquellos que en todos estos años, porque gobernaban los suyos, no dijeron nada" y ha criticado que "justo cuando han dejado de gobernar los suyos la paciencia se les acabe".

"Algunos intentamos hacer lo que podemos y ya nos gustaría no habernos encontrado esta situación", ha agregado.

Del mismo modo, ha defendido que el Gobierno central ha hecho "todas las actuaciones" y ha ido "acompasando, toda la inversión tanto en red convencional como en alta distancia, a toda la velocidad que hemos podido imprimir" simultaneando las infraestructuras con la electrificación para agilizar las obras.

Ha recordado por último que si los Presupuestos Generales del Estado han crecido tanto en Extremadura ha sido porque ha habido una aportación "importante" en la red de cercanías del ferrocarril.