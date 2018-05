Acogimiento urgente: hogares de guardia a la espera de bebés

María Jesús y Juan, junto a sus dos hijos biológicos, son un hogar de guardia en la continua espera de que llegue un nuevo miembro a su familia, aunque sólo permanecerá con ellos unos meses, porque son una de las 20 familias de la Comunidad de Madrid que participan en el programa de acogida urgente.

Su disponibilidad es de 24 horas, en cualquier momento puede sonar el teléfono, uno de los miembros de la familia ha de estar plenamente disponible y su hogar debe estar preparado porque no saben en qué momento llegará un nuevo miembro.

Por la familia de María Jesús, que lleva en el programa desde hace seis años y medio, han pasado ya once bebés: "Me encantan los niños, se me cae la baba por los bebés. Cuando conocimos el programa de acogimiento sabía que tenía que ser de urgencia".

Existen tres modalidades de acogimiento ajeno: urgente, temporal y permanente. La urgente está destinada a la acogida de bebés por cortos periodos de tiempo con una media de tres a seis meses, aunque excepcionalmente se puede alargar.

La procedencia de estos bebés puede ser variopinta, desde abandonos en la calle, pérdida de custodia o por adicciones de politoxicómanas o al alcohol que son trasmitidas a los bebés.

"Por desgracia no es tan raro y puede darse la situación de que el bebé esté día y noche llorando", asegura María Jesús y recuerda un caso de uno de sus niños, con síndrome de abstinencia, que lloró durante meses.

"Por poco salgo del programa pero luego recordé su situación, de donde venía, y todo el cariño que necesitaba. Cada nuevo bebé que acogemos es una alegría y, es duro, pero es lo que queremos hacer", recalca.

Uno de los puntos más dolorosos para las familias es cuándo tienen que decir adiós. Así lo cuenta María Jesús: "Es una persona que cuidas con todo el cariño, como si fuera tu hijo, pero hay que aprender a sobrellevarlo".

La Comunidad de Madrid ofrece a las veinte familias -que en unos meses se ampliarán a veinticinco- una reunión mensual con un psicólogo para ayudarles en este proceso y para que sirva de punto de encuentro para contar sus experiencias de acogimiento.

Este programa se puso en marcha en 2009 por parte de la Consejería de Asuntos Sociales autonómica y tiene como objetivo que los bebés sientan el resguardo de una familia, hasta que se resuelve la situación de la familia de origen, para atender adecuadamente al menor o bien se adopta una medida de protección más estable.

El director general de Familia y Menor de la Comunidad de Madrid, Alberto San Juan, ha asegurado a EFE que la función del programa de acogimiento urgente es "muy importante" para la sociedad ya que, sin ellos, "los niños serían institucionalizados y la prioridad desde el Gobierno es que estén con una familia que le transmita valores y cariño".

La tutela del niño pasa directamente a la Administración cuando se declara en situación de desamparo y, según establece la Ley 26/2015 de Protección a la Infancia y Adolescencia, ningún menor de 3 años o menos debe estar institucionalizado en un centro de acogida.

San Juan recalca que la "prioridad" de la Comunidad es que los niños en situación de desamparo esté con una familia antes que en un centro institucionalizado e indica que el "60 % de los niños viven con familias".

Desde el Gobierno autonómico se destinarán casi 6 millones de euros en ayudas económicas para las familias de acogimiento de los cuales 300.000 euros irán destinados al acogimiento urgente.

"No queremos darle sólo apoyo económico y sabemos que la crianza no es fácil, mucho menos de bebés. Por eso les damos apoyo psicológico, un seguimiento y tratamos de que tengan facilidades en el ámbito sanitario", ha asegurado el director general.

Por Ana Márquez