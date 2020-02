Actrices españolas dan voz a las víctimas de la mutilación genital femenina

Ocho actrices españolas se han unido a la campaña de la oenegé Mundo Cooperante para dar voz a las más de 200 millones de niñas y mujeres que sufren las secuelas de la mutilación genital femenina.

Lo han hecho con un vídeo con motivo del Día Internacional Contra la Mutilación Genital Femenina, este jueves, en el que ofrecen el testimonio de varias mujeres que han sido sometidas a esta práctica y en el que también participa la activista keniana Asha Ismail, una de las fundadoras de la organización Save a Girl, Save a Generation.

"Recuerdo aquel día con terror. Tenía 12 años, nunca he sentido un dolor tan intenso, me lo hizo mi abuela con un trozo de cristal y casi muero desangrada".

"Intenté oponerme, pero me dijeron que no podría casarme ni tener hijos, poco después me casaron con un hombre 30 años mayor, todavía tengo secuelas, durante las relaciones sexuales solo siento dolor y rabia".

"Mi hermana murió".

Son algunos de los testimonios que ofrecen las actrices Macarena García, Melani Olivares, Luisa Gavasa, Cristina Urgel, Carmen Navarro, Laura Arolachipi, Sara Gómez y Miriam Cabeza.

La campaña recuerda que la mutilación genital femenina es una de las expresiones "más radicales y crueles" de la violencia de género y su objetivo es controlar el cuerpo de la mujer y su sexualidad.

Se calcula que en todo el mundo hay al menos 200 millones de niñas y mujeres mutiladas, de entre las que más de 40 millones son menores de 14 años y, si no hay cambios, en 2050 otras 63 millones de mujeres más habrán sufrido este tipo de violencia.

Mundo Cooperante estima que en España viven aproximadamente 70.000 mujeres que proceden de países donde la mutilación es una realidad cotidiana y cerca de 18.000 niñas menores de 14 años están en riesgo de ser mutiladas.