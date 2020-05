Aguado: Calvo confirma que ha primado la política al dejar a Madrid en la fase 0,5

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho este martes que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha confirmado sus "sospechas" de que ha primado "un criterio político" en la decisión del Ministerio de Sanidad de concederle a la región la fase 0,5.

Carmen Calvo negó este lunes en el Congreso que se tomen las decisiones sobre la desescalada por el coronavirus por motivos políticos y señaló que para evitar dar esa impresión se decidió aliviar las restricciones fijadas para la fase 0, en la que se encuentran Madrid, Barcelona y su área metropolitana y parte de Castilla y León.

"Plantear que se nos concede la fase 0,5 para que la Comunidad de Madrid supuestamente no se enfade ya está implicando un criterio político en la decisión", ha indicado Aguado a los periodistas el también portavoz del Gobierno regional tras mantener una reunión con el sector de los gimnasios de la región.

Aguado ha estimado que "no ha habido criterios técnicos o al menos no se han utilizado para definir si Madrid tenía o no que pasar de fase", como ha denunciado el Gobierno regional en los últimos días.

"La semana pasada nos reunimos con el Ministerio de Sanidad y no expusieron ninguna queja. No nos dijeron que incumpliéramos ningún criterio y, al día siguiente, nos encontramos con que no pasábamos de fase. Nosotros pensábamos que estábamos preparados y lo seguimos pensando", ha explicado el también portavoz del Ejecutivo autonómico.

La Comunidad de Madrid volvió a presentar por tercera vez este lunes 18 de mayo la petición formal de pasar a la fase 1 al entender que "hoy por hoy y dadas las circunstancias lo irresponsable es no pasar de fase, condenar a miles de negocios a tener que cerrar definitivamente y condenar a miles de familias a tener que ir a las colas donde recogen bolsas de alimentos porque no tienen ingresos desde el pasado 15 de marzo", ha subrayado Aguado.

"No defendemos que se abra el confinamiento y que todo vuelva a la normalidad porque no va a ser posible, sino que defendemos una desescalada gradual, con protección y con mascarilla", ha resaltado el vicepresidente regional.

Ha agradecido al Gobierno de España que "por fin" haya aceptado la petición de la Comunidad de Madrid de exigir el uso obligatorio de mascarilla a toda la población en espacios cerrados y también en espacios al aire libre, donde sea difícil respetar la distancia social.

Aguado ha destacado que la decisión del Ejecutivo central está en la línea con el objetivo de la Comunidad de Madrid de recuperar la actividad económica, con mascarilla, "para protegernos a nosotros y a las personas de nuestro entorno". E