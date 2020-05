Aguado: En la fase 1, La Comunidad de Madrid deja de estar en la UCI y pasa a planta

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho que el paso de la región a la fase 1 de la desescalada "no es una victoria", sino que significa que "como sociedad hemos dejado de estar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y hemos pasado a planta".

En una entrevista con la Agencia Efe, Aguado ha mostrado su satisfacción por la decisión del Ministerio de Sanidad de que la Comunidad de Madrid pase a la fase 1 de la desescalada el lunes 25 de mayo, después de rechazar las dos solicitudes anteriores.

"La semana pasada entendíamos que estábamos ya preparados, esta semana también y, ahora, por fin, conseguimos pasar a la fase 1", lo que es "un alivio" para miles de personas que tienen pequeños y medianos negocios, bares, restaurantes y comercios, ha señalado Aguado.

El también portavoz del Gobierno regional ha indicado que "es un pasito importante" para ir recuperando poco a poco nuestros derechos y también la actividad económica, pero "en ningún caso debe interpretarse como que ya hemos ganado la batalla o como que es una victoria".

Además, opina que el paso de fase no debe interpretarse como "una competición, sino más bien todo lo contrario".

"Lo que hemos hecho es que como sociedad hemos dejado de estar en la UCI y hemos pasado a planta, pero puede haber recaídas y, ahora es el momento de ver cómo evolucionamos, cómo afecta a la epidemia el hecho de abrir otra vez la economía y, en función de cómo evolucionemos en planta, podremos seguir dando pasos de cara a un alta definitiva en términos sanitarios", ha explicado.

Ha insistido en que era "necesario" pasar a la fase 1, pero "no es ninguna victoria, no debe ser un motivo de celebración, ni generar en la opinión pública una sensación de que hemos ganado".

"No hemos ganado nada. Al virus le ganaremos cuando haya una vacuna y eso puede tardar diez meses, doce meses o catorce meses pero sí que era imprescindible empezar esta desescalada y que Madrid se incorporara a la fase 1", ha subrayado el vicepresidente regional.

Ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a "no bajar la guardia y pensar que ya está todo hecho" porque "lamentablemente esto acaba de empezar y faltan muchos meses todavía de convivencia con el virus" en los que "hay que extremar las medidas de higiene, el lavado de manos y la distancia social, incluso en las reuniones familiares y en los puestos de trabajo".

El vicepresidente madrileño ha apelado "hoy más que nunca" a la responsabilidad individual, a ser "especialmente precavidos" y "usar la mascarilla siempre que podamos".

"Si los ciudadanos no somos capaces de estar a la altura y no nos protegemos y no entendemos que en este momento somos imprescindibles para ganar la batalla, entonces cometeremos errores, nos saltaremos la distancia social, no llevaremos mascarilla cuando hay que llevarla y propiciaremos que el virus se vuelva a extender otra vez y que haya rebrotes", ha advertido.