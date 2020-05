Aguado dice que "no hay justificación" para que Madrid no pase a la fase 1

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha señalado este miércoles que "no hay justificación" para que la Comunidad de Madrid no pase a la fase 1 el próximo 18 de mayo, ya que se cumplen los "requisitos sanitarios" que establece el Ministerio de Sanidad.

En una entrevista con Los Desayunos de TVE, Aguado ha precisado que Madrid reforzará el análisis de los contacto de los nuevos contagiados y el seguimiento a los pacientes, para lo que se incorporarán 685 profesionales de Atención Primaria y 400 técnicos en Salud Pública.

"Madrid no se puede permitir seguir confinada", ha sostenido Aguado, que ha explicado que el requerimiento para el cambio de fase irá ligado al uso obligatorio de mascarillas.

Según el vicepresidente, el confinamiento "no va a matar al virus" sino que hace que los hospitales no "colapsen", por lo que es el momento de reactivar la actividad económica "con mascarilla" porque habrá momentos en el día a día que el distanciamiento social "no se podrá respetar".