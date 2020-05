Aguado: No me consta se negara ingreso hospitalario a ancianos de residencias

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho este lunes que no le consta que no se permitiera el ingreso hospitalario de pacientes procedentes de residencias de mayores en la región durante la pandemia del coronavirus.

El Confidencial publica este lunes un parte de alta de las Urgencias del Hospital Infanta Cristina de Parla, del 25 de marzo, que confirma que había órdenes de rechazar a ancianos con síntomas de coronavirus.

"Ante la situación de saturación actual, y por indicación de dirección médica dada esta mañana, no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital", según el parte de alta de Urgencias, por el que se devolvió a su centro asistencial a una mujer menor de 80 años que presentaba "neumonía bilateral" y "probable COVID-19 (pendiente PCR)", de acuerdo con el "juicio clínico" recogido en el mismo documento.

La paciente fallecía tres días después en su residencia sin haber sido ingresada en el Hospital Infanta Cristina de Parla.

En declaraciones a Telemadrid, Aguado ha asegurado que no le consta que no se permitiera la hospitalización de pacientes procedentes de residencias de mayores de la región durante la pandemia del coronavirus y "si se hizo está mal hecho".

"No se puede discriminar a la población por el lugar del que proceda, vengan de una residencia, vengan de un domicilio o vengan de la calle directamente. Eso no se puede hacer y, desde luego, si se ha hecho habrá que tomar medidas porque, desde el punto de vista ético, eso no cabe en ningún sitio", ha señalado el vicepresidente regional.

Aguado ha indicado que en la Comunidad de Madrid se ha vivido "una situación absolutamente excepcional, donde la sanidad estuvo a punto de colapsar, pero gracias al trabajo de miles de profesionales sanitarios y a que fuimos capaces de redimensionar la sanidad no fue así".

No obstante, ha resaltado, "hay que seguir alerta, no se puede bajar la guardia porque en cualquier momento puede haber un rebrote y hay que estar preparados".