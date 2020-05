Aguado sugiere a Echenique "no arrojarnos los muertos los unos a los otros"

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha pedido este miércoles a los líderes de Podemos y a las formaciones políticas que "alientan el odio y la crispación" que sean responsables y que "no es cuestión de arrojarnos los muertos los unos a los otros, sino de ofrecer soluciones para intentar salir todos juntos de esta epidemia".

En su intervención en el Pleno sobre la prórroga del estado de alarma, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha cargado duramente contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha definido como la "Trump castiza", y a la que ha responsabilizado de que la región tenga "los peores indicadores epidemiológicos de España".

Al ser preguntado por las palabras de Echenique, una rueda de prensa telemática tras la reunión del Consejo de Gobierno, Aguado no ha querido "entrar en la confrontación" en una situación "sin precedentes" como la que vive el país en estos momentos.

"No es tiempo de bravucones, no es tiempo de declaraciones salidas de tono, sino que es tiempo de políticos que sepan estar a la altura y que sean hombres y mujeres de Estado", ha sostenido el también portavoz del Ejecutivo madrileño.

Aguado ha mostrado su deseo de intentar por todos los medios estar a la altura de los españoles y "no favorecer la confrontación ni la crispación que buscan algunos".

"Si ésas son las formas de Echenique, allá él y allá también sus votantes", ha apuntado el vicepresidente madrileño.

Ha expresado su intención de seguir en "un talante de moderación, de entendimiento, buscando siempre defender el interés general y evitando la polarización de la sociedad, que no contribuye para nada a resolver los problemas que tenemos a día de hoy en Madrid y en toda España".

En su opinión, "el mayor favor que le podemos hacer a los españoles" es "no entrar en el choque político habitual e intentar calmar los ánimos" para resolver el problema de los miles de familias que no cobran los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), las colas de las personas que esperan para recibir una bolsa de comida o la financiación de la Unión Europea.

"Si hay líderes o partidos que viven de la confrontación, yo no lo comparto. Ahí no me van a encontrar. Les pediría que recapaciten porque en momentos como los actuales hacen falta políticos responsables, no políticos que lo incendien todo y crispen a la sociedad", ha resaltado.