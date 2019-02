Alaska: "He tenido la suerte de hacer lo que he querido siempre"

Alaska presume de haber tenido la suerte de hacer lo que ha querido siempre y no cree haber sufrido discriminación por el hecho de ser mujer, algo que atribuye a "haber vivido entre maricones desde los 12 años" y a haberse movido "en ambientes muy privilegiados".

La cantante es consciente, sin embargo, de que la lucha feminista ha ayudado a todas las mujeres y agradece que "quienes luchan y consiguen cosas" benefician a todas.

Cuando cumple treinta años al frente de Fangoria y ante la celebración del Día de la Mujer el próximo 8 de marzo, Alaska explica, en una conversación con Efe, su punto de vista como mujer y artista.

PREGUNTA: ¿Se considera feminista?

RESPUESTA: Creo que no es considerarse feminista, porque las hay que se considerarán a sí mismas feministas y no lo son.

P: ¿La ha ayudado el feminismo en su sector o en su día a día?

R: A todas nos ha ayudado la lucha feminista cuando no te coarta. Yo soy lo suficientemente mayor para ver la quema de sujetadores y luego a Madonna. Yo soy hija de Madonna, no de las otras. Pero es cierto que las personas que luchan y consiguen cosas nos benefician a todas.

P: ¿Se ha encontrado con algún obstáculo por ser mujer?

R: Tengo la enorme suerte de haber vivido entre maricones desde los 12 años, maricones que no eran misóginos. He tenido la suerte de hacer lo que he querido siempre. Y los sueldos en nuestro mundo no son equiparables, porque cada uno gana lo que gana y puede en cada momento. Nacho (Canut, su compañero en Fangoria) y yo hemos ganado siempre lo mismo, eso sí.

Sí he visto discriminación en los homosexuales, pero no la he vivido en propia piel ni en mis amigas por ser mujeres, quizás porque nos hemos movido en ambientes muy privilegiados.