De Alba (Creup):en mayo 68 ya se pedía que alumno fuera centro de Universidad

El nuevo presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup), Jesús de Alba, sueña con una igualdad de oportunidades al 100 % en el sistema universitario, y recuerda que ya en mayo del 68 se reivindicó que el alumno fuera el centro de la Universidad.

Lo señala en una entrevista con Efe tras ser elegido el mes pasado presidente de la Creup, que representa a más de un millón de estudiantes e integra a 35 universidades públicas.

Alumno de cuarto de Derecho en la Universidad de Cádiz, De Alba también solicita que los grados y los máster cuesten igual y unas pruebas de acceso al sistema universitario -antigua Selectividad- "equiparables en forma" en toda España.

PREGUNTA: ¿Qué le ha llevado a querer asumir responsabilidades en la defensa de los universitarios?

RESPUESTA: Desde muy pequeño siempre he sido una persona con muchas inquietudes. Querer que el estudiante sea el centro de la Universidad ya formó parte de las reivindicaciones que el movimiento estudiantil francés mantuvo en las protestas de mayo del 68. Hoy sigue siendo fundamental en el avance de la Universidad pública, que no se entiende si en su construcción no participamos los estudiantes.

P: ¿Cuáles son los principales objetivos desde su cargo para la Universidad que quieren los alumnos?

R: Tenemos el reto de recuperar la participación estudiantil en la elaboración del real decreto de becas para convertirlo en un instrumento al servicio de la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en la Universidad.

También debemos abordar el debate sobre la implantación del Plan Bolonia en todo el Espacio Europeo de Educación Superior, y lo haremos este mes en la Conferencia Ministerial de París, donde queremos que se garantice el reconocimiento automático de nuestros estudios, respetando la autonomía universitaria, la libertad académica y la plena participación de estudiantes en la toma de posiciones.

Se debe aprovechar la oportunidad para incentivar el Aprendizaje Centrado en el Estudiante (ACE), uno de los elementos vehiculares de la Declaración de Bolonia y que, sin embargo, no se está desarrollando ni fomentando en nuestro sistema universitario.

P: ¿Cree que debe costar lo mismo un curso de grado que de máster?

R: Debe costar lo mismo y debe costar lo mismo un grado en Derecho que un grado en Ingeniería.

P: ¿Ser universitario se está volviendo elitista?

R: La cruda realidad es que muchísimos estudiantes se han visto expulsados de la universidad pública por no haber podido hacer frente al pago de sus matriculas universitarias, situación que se acentuó especialmente con el real decreto 14/2012, el tasazo que expulsó a tantos compañeros de la Universidad pública.

P: ¿Debería ser igual la Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad (antigua Selectividad) para toda España?

R: Solicitamos que las pruebas sean equiparables en forma en todo el Estado, sin menoscabo de las singularidades existentes en los diferentes territorios, por lo que es necesario que se establezcan unos procedimientos que garanticen la coordinación de pruebas.

P: ¿Estarán perjudicados los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos tras la polémica sobre el máster de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes?

R: Lo primero que quiero hacer es un reconocimiento a los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos que sí van a clase, que sí hacen sus trabajos y que sí se esfuerzan para conseguir una buena formación, esto debe quedar muy claro.

La situación de Cifuentes es un caso excepcional, donde está claro que se ha dado un trato de favor y esto hace mucho daño a la Universidad pública, por lo tanto hay que llegar hasta el final en este caso y depurar todas las responsabilidades, tanto en el ámbito político como en el judicial en su caso.

P: ¿Qué titular le gustaría que escribiéramos los medios de comunicación sobre la Universidad?

R: Ojalá algún día podáis dar el titular de que se ha conseguido implantar la igualdad de oportunidades al 100 % en el Sistema Universitario Español.

Pilar Rodríguez Veiga