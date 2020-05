Albania recupera parte de normalidad y abre bares y restaurantes

Tras más de dos meses de confinamiento por el coronavirus Albania ha dado este lunes un importante paso hacia la normalidad al empezar de nuevo las clases en los colegios y reabrir bares y restaurantes.

"Hoy es el día de la liberación de Albania. Por fin puedo tomar un cafetito con mis amigos y conversar con ellos en el bar. Es lo que más he echado en falta durante el cierre", dice a Efe Ferid Hoxha, un pensionista sentado en el bar "Myftari", mientras toma café con raki (aguardiente típico) con dos amigos.

Su dueño, Kujtim Myftari, ha facilitado mascarillas, guantes y desinfectante a los camareros y ha colocado las mesas a una distancia de dos metros entre cada una, siguiendo así las normas de seguridad e higiene.

"He tratado de respetar con pulcritud las normas requeridas, aunque no las tengo todas claras. Servimos solo en la terraza y no dentro, como prevé la ley, por lo que estamos funcionando con la mitad de la capacidad de antes", señala Kujtim.

El dueño del bar Pascucci, Astrit Meniku, explica que tuvo que subir el precio del café para compensar la reducción del espacio y los costes adicionales de su negocio por la pandemia.

Con una población de 2,8 millones de habitantes, Albania cuenta con 14.776 bares y 3.215 restaurantes, que dan empleo a más de 50.000 personas.

Los bares son lugares de socialización y están llenos a cualquier hora del día y la gente suele pasar varias horas charlando delante de una taza de café.

A partir de hoy han quedado además suprimidas buena parte las limitaciones al movimiento, que, entre otras, preveían que padres con niños y pensionistas solo podían salir los fines de semana en horarios separados.

Seguirá habiendo limitaciones en las denominadas zonas rojas, aquellas donde más casos de COVID-19 se han registrado, y en las que está prohibido salir entre las nueve de la noche y las cinco de la mañana.

Más de 31.000 alumnos del último año de bachillerato han vuelto a las aulas para prepararse para los exámenes finales, aunque con una serie de restricciones, como la de llevar mascarilla y no superar doce personas por clase.

También hoy, coincidiendo con el día internacional de los museos, abrieron los museos públicos y los sitios arqueológicos.

Al mismo tiempo, los clubes de fútbol han retomado los entrenamientos, aunque las actividades deportivas y culturales continúan sin poder funcionar.

Sin embargo, de momento continúa sin operar el transporte público, y siguen estando prohibidas las aglomeraciones de personas.

Albania ha aplicado un régimen estricto de confinamiento, a pesar de que solo ha habido 948 casos positivos y 31 muertos.