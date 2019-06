Alberto de Mónaco: Hay que escuchar las advertencias de los científicos

El Príncipe Alberto de Mónaco sostiene que hay que escuchar las advertencias de los científicos porque "si seguimos emitiendo a la atmósfera millones de toneladas de gases contaminantes no habrá futuro sin ecosistemas sanos y resistentes que sostenga la vida, no seremos capaces de sobrevivir".

Así lo ha explicado el monarca en entrevista con la Agencia EFE en Madrid, donde ha entregado este jueves los premios medioambientales de la Fundación que lleva su nombre, dentro de los actos de la agenda que ha desarrollado desde el lunes pasado en España, el último hoy con el rey Felipe VI.

La Fundación trabaja en "la implementación de proyectos" contra la deforestación, por la conservación de la biodiversidad y los océanos, el estudio del cambio climático y sus efectos, la gestión sostenible del agua y la energía renovable.

"Nos preocupa y trabajamos especialmente con proyectos en el mar Mediterráneo, las dos zonas polares y los países menos desarrollados", fomentando el desarrollo de proyectos que promueven la conservación de la naturaleza conjuntamente con el desarrollo humano y el de las comunidades locales, ha señalado el Príncipe.

"En estos trece años de trabajo hemos sido capaces con mucho trabajo de apoyar la implementación de pequeños y grandes proyectos medioambientales en diferentes zonas del mundo".

Pero "nuestra Fundación es solo una más de las organizaciones que trabajan por el planeta", ha señalado Alberto de Mónaco, quien considera que actualmente hay "mejor entendimiento colectivo sobre los problemas que causan la emergencia climática.

La gente "está realmente cansada de saber que algunas organizaciones y gobiernos no están haciendo lo suficiente para evitar más degradación", ha aseverado.

Para la implementación de los proyectos "contamos con el trabajo de muchas personas y científicos, lo que ha permitido crear zonas de protección en áreas afectadas por la deforestación -especialmente en el sureste de Asia-, pero ayudando también a diferentes comunidades en África y en Centro y Sur América.

Se fomenta el acceso al agua y, por supuesto, se trabaja en temas del cambio climático, "un problema muy complicado porque está muy relacionado con todos los demás", con la pérdida de biodiversidad y especies.

Pero el objetivo principal de los proyectos es "lograr el desarrollo de las comunidades locales, ver de qué manera pueden salir adelante, y educarlas para que se hagan responsables y se pongan al frente de sus territorios y los protejan para construir un futuro para todas las personas", ha afirmado el monarca.

Ha explicado que la Fundación fomenta la protección del mar Mediterráneo, al ser uno de los más de 20 países ribereños, y porque además "es un mar muy contaminado y con muchos problemas que estamos intentando tratarlos y solucionarlos".

Pero le preocupa "uno especialmente y muy significativo, la contaminación por plásticos", para lo cual "la Fundación trabaja conjuntamente con el resto de países" para controlarla.

"Trabajamos en muchos proyectos para zonas protegidas, de limpieza de áreas del litoral, y de colaboración -como el que existe entre Francia y Mónaco-", ha explicado.

"Estamos trabajando con diferentes organizaciones, comunidades y países para limpiar de plástico las playas y el litoral, pero también contactamos con las autoridades locales y municipales para lograr el reciclaje de estos desechos".

El monarca alerta de que "debemos escuchar las advertencias de científicos y especialistas" en el sentido de que "no podemos seguir poniendo en la atmósfera millones y millones de toneladas de gases contaminantes".

Si se sigue ese camino, "no tendremos un futuro si no tenemos ecosistemas sanos y resistentes que sostenga la vida, no seremos capaces de sobrevivir ni habrá planeta para las futuras generaciones".

"Creo que no es una cuestión de preguntar a la gente qué alternativa quiere, sino de guiarla en el sentido correcto, porque es la única vía de lograr una economía verde", ha concluido.

Lourdes Uquillas