El Alcalde de Córdoba ve "irresponsable" la actuación de Joaquín de Bélgica

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha calificado de "irresponsable" el comportamiento "por parte de un ciudadano belga", en referencia al príncipe Joaquín de Bélgica, que motivó la cuarentena de otras 26 personas por la participación en una reunión la pasada semana en la ciudad.

A las preguntas de los periodistas sobre el incidente, Bellido ha explicado que ha habido un comportamiento "inadecuado" por el que "se ha pedido disculpas" y ha aclarado que el expediente sobre la investigación "no ha pasado por el Ayuntamiento" y compete tanto a la Junta de Andalucía como a la Subdelegación del Gobierno la investigación sobre lo ocurrido.

Bellido ha asegurado que la actuación ha estado "muy muy muy cerca" de "poner en riesgo la salud pública y la economía local", ya que de haber habido un "rebrote" de COVID-19, algo que "no ha sido así" tras las pruebas practicadas a los 27 implicados en la reunión, se podría haber puesto en cuestión el cambio de fase de la ciudad en el proceso de desescalada.

"Para mí se queda el fin de semana y toda las conversaciones que hemos tenido", ha manifestado Bellido, quien ha resaltado que el "99 por ciento" de la población "está cumpliendo con mucha responsabilidad" las medidas de prevención ante el COVID-19 y espera que "no se quede atrás ese uno por ciento".

"Nos estamos jugando muchísimo", ha apuntado el alcalde, quien ha destacado la "buena noticia" de que "esto no va a ir a más", aunque puede tener "consecuencias administrativas" que ha preferido no valorar.

El príncipe Joaquín de Bélgica reconoció ayer "no haber respetado todas las medidas de cuarentena" durante su viaje a España y ha pedido "disculpas" por ello ya que se arrepiente "profundamente de sus actos" y asegura que acepta "sus consecuencias".

"Me gustaría disculparme por no haber respetado todas las medidas de cuarentena durante mi viaje. En estos momentos difíciles, no pretendía ofender ni faltar el respeto a nadie. Me arrepiento profundamente de mis actos y acepto las consecuencias. Joachim de Bélgica", escribe el príncipe en la nota.

El príncipe no hace ninguna otra consideración sobre las circunstancias que han rodeado los hechos que han terminado por desvelar que era él la persona que se había traslado desde Bélgica a Córdoba y que el pasado viernes dio positivo en test PCR por COVID-19, lo que ha obligado a la cuarentena de él mismo y otras veintiséis personas.

La Junta de Andalucía comunicó el pasado viernes a la Subdelegación del Gobierno el caso y aseguró que se había producido en el marco de una reunión de veintisiete personas que se celebró el martes en una vivienda particular de Córdoba.

Fuentes del Palacio Real belga confirmaron a Efe en Bruselas que el príncipe Joaquín, hijo de la princesa Astrid y el príncipe Lorenzo, se desplazó a España el 24 de mayo en un vuelo comercial y con un permiso de entrada en el país, pese a las restricciones por la pandemia, por unas prácticas empresariales.