"Alerta de gonorrea", la campaña contra el aumento de las venéreas en EE.UU.

Carteles de grandes dimensiones en ciudades de todo Estados Unidos con el mensaje "Alerta de gonorrea" buscan llamar la atención sobre el aumento de enfermedades de transmisión sexual (ETS) registrado en los últimos años en el país.

Se trata de una campaña impulsada por la organización AIDS Healthcare Foundation (AHF), tras el "preocupante" aumento de los casos de gonorrea, que crecieron un 18,5 % entre 2015 y 2016, según los datos más recientes de las autoridades sanitarias del país, y especialmente en ciudades como Los Ángeles o Miami.

No son las únicas urbes donde estos llamativos carteles son visibles desde las autopistas y en las paradas de autobús, sino que la campaña se extiende por ciudades como Las Vegas, Chicago, Cleveland, Dallas, Houston o Washington.

"Se trata de comunicar mensajes clave para que la gente sexualmente activa se haga pruebas. Es una campaña de concienciación para atraer la atención de que la gonorrea está en aumento", dice a Efe Imara Canady, director regional de comunicación y compromiso comunitario de AHF.

Tras la campaña "Syphilis is Serious" ("La sífilis es algo serio"), esta organización se ha centrado este verano en la gonorrea debido al aviso que hubo a principios de año sobre un nuevo tipo de virus resistente a algunos medicamentos.

Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, se registraron 468.514 casos de gonorrea en Estados Unidos en 2016 y en un 3,6 % se detectó cierto grado de resistencia a los medicamentos.

El estado donde hay más ciudades con carteles de "Alerta de gonorrea" es Florida (Miami Beach, Miami, Jacksonville y el condado de Broward) debido a que el sur de Florida es el punto donde más casos de VIH (virus de inmunodeficiencia humana) se registran en el país.

En septiembre, la AHF iniciará un concurso entre la población latina de Miami para escoger el diseño de un cartel en español sobre la necesidad de hacerse pruebas del VIH.

"La presencia de cualquier ETS hace que la susceptibilidad al VIH sea mucho mayor; es por eso que pusimos énfasis en Florida con la campaña contra la gonorrea", explica a Efe Silvana Erbstein, directora de la AHF para el área de Miami.

Erbstein asegura que el sur de Florida tuvo un incremento de enfermedades de transmisión sexual "muy alto" en los últimos cuatro años. Los casos de gonorrea aumentaron un 30 % en Miami y los de sífilis un 55 %.

El incremento se registró especialmente entre la población hispana, aunque el mayor número de casos los sufren todavía los afroamericanos, y la franja de edad con más infecciones es entre los 20 y los 34 años de edad.

En total, 114.772 personas convivían con VIH en Florida en el año 2016, de las cuales 4.972 fueron diagnosticadas ese mismo año.

El 60 % de estos diagnosticados fueron hombres que tienen sexo con otros hombres, el 34 % fue mediante contacto heterosexual y un 4 % por inyectarse drogas.

La campaña anima a buscar los centros de control más cercanos para hacerse una prueba gratuita cuyos resultados están disponibles minutos después en el caso del VIH y en cuatro días en el caso de enfermedades como la sífilis, la gonorrea o la clamidia.

Según Erbstein, existe todavía "ignorancia" ya que la gente sigue teniendo relaciones sin condones, y eso "hace que se transmita todo, de la gonorrea al VIH".

También existen riesgos con el uso de condones ya utilizados, una práctica cada vez más difundida en Estados Unidos y de cuyos peligros advirtieron recientemente las autoridades sanitarias.

Los impulsores de la campaña contra las venéreas aseguran que mucha gente tiene "temor" o "vergüenza" de ir a los departamentos de clínicas etiquetados como de enfermedades de transmisión sexual.

Es por eso que la AHF dispone de localizaciones "escondidas" donde hacerse los análisis. Estos lugares, llamados "Out of the closet" (fuera del armario), se asemejan a tiendas de venta de objetos de segunda mano.