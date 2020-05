Almeida critica que "única noticia" de Delegación de Gobierno venga por Ifema

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este sábado que la apertura de una investigación sobre el acto de ayer donde se clausuró el hospital temporal de Ifema haya sido "la única noticia" de la Delegación del Gobierno recibida por el Ayuntamiento "durante la crisis" sanitaria del coronavirus.

Así ha comentado, en declaraciones a Telemadrid antes del acto de celebración del 2 de mayo en la Puerta del Sol, la investigación que ha abierto el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, para comprobar si en el cierre del hospital de campaña de Ifema se cumplieron las normas de seguridad establecidas en el real decreto del estado de alarma.

Almeida ha apuntado, no obstante, que será "respetuoso" respecto a la investigación y que ayer "se produjeron escenas" que "no se deberían haber producido" durante el acto de Ifema, y ha pedido "disculpas" si incurrió en alguna "conducta" que no se correspondiera con la "ejemplaridad" que exige su cargo.

Muy crítico con Franco ha sido el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, quien ha dicho que "a veces confunde sus funciones" de delegado del Gobierno y secretario general del PSOE madrileño.

Serrano ha coincidido con Almeida en que se han tenido "pocas" noticas de la Delegación del Gobierno en lo que a la colaboración con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se refiere.

Y ha recordado que la Justicia está investigando al propio Franco por un presunto delito de prevaricación en la manifestación del 8M.

Tras permanecer 40 días abierto como hospital temporal para hacer frente a la alta presión en las UCI y los centros hospitalarios por la COVID-19, Ifema cerró el viernes sus puertas con un evento multitudinario presidido por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha recibido infinidad de críticas por hacer de ello "un espectáculo".