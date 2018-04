Álvarez (UGT) cree "viable" fijar las pensiones desde los 1.000 euros

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado hoy que ninguna pensión tenga un importe "por debajo de los 1.000 euros", propuesta sobre la cual ha insistido en que es "económicamente viable, se puede y se debe hacer", dijo.

Durante un acto con delegados de su sindicato en Ferrol, ha anunciado que la central "va a trabajar con los pensionistas siendo conscientes de que el movimiento generado va más allá de las pensiones".

Así, ha afeado que se "esté creando riqueza y no se reparta" o que no haya soluciones para "salarios de miseria".

Sobre este último punto, ha incidido en que la "mesa abierta con la CEOE no acaba de abordar los temas a fondo" en este ámbito. "Si no se avanza, vamos a tener que ir a un proceso de movilizaciones", ha declarado a los periodistas.

También ha dicho que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 "son raquíticos y bastante incoherentes", al considerar que están pendientes de "solventar los problemas que tiene el PP para que se aprueben en las Cortes" las cuentas del Gobierno central para este año.

Por ello, Álvarez ha dado relevancia a las inminentes protestas por el próximo Primero de Mayo, al instar a que se "derogue la reforma de 2013" sobre las pensiones y que esas contribuciones "se revisen automáticamente por los precios".

Para el líder de UGT, la "propuesta del Gobierno es un parche" para comprobar "si pueden bajar la intensidad de las movilizaciones en la calle". De este modo, ha exhortado al Ejecutivo de Mariano Rajoy a que deje "de estar en la propaganda y haga política".

Ha solicitado inversiones para revitalizar el medio rural y el fomento del "empleo de calidad", estimando que se "ha estado mareando la perdiz; la alternativa no es el turismo, es la industria".

"El turismo complementa, pero no es la alternativa", ha enfatizado; a su entender, "España necesita política industrial, las zonas del país que han perdido empleo en la industria no se van a recuperar si no generamos nuevos elementos industriales".

Alvarez ha mostrado su preocupación "por la falta de recuperación de Ferrol", reclamando "empleo y estabilidad".