Álvarez lamenta las "condiciones gansteriles" de la dimisión de Cifuentes

El secretario general de UGT, José Álvarez, ha considerado hoy que la dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta regional ha llegado "tardísimo", "ha degradado la vida universitaria y los servicios públicos, ha paralizado la Comunidad de Madrid" y se ha producido "en condiciones peligrosas y gansteriles".

Así lo ha expresado en declaraciones a los periodistas tras participar en un acto con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Más allá del vídeo, en el que se le atribuye a Cifuentes un supuesto hurto en un supermercado en 2011, "alguien debería explicar por qué" se ha hecho público "ahora y no hace años, y qué pasa con el derecho a la privacidad", ha opinado el dirigente de UGT.

"No seré yo quien defienda a la hasta ayer presidenta de la Comunidad de Madrid, si no porque no quiero vivir en un país en el que en la vida política haya chantajes, una cantidad de basura, de mierda, que viene desde el Tamayazo y que no sabemos a dónde llega. Merece que la Fiscalía entre a fondo y tengamos la absoluta seguridad de que el Gobierno obedece a los deseos de los ciudadanos, a la mayoría", ha subrayado Álvarez.

Cristina Cifuentes anunció ayer su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid tras varias semanas envuelta en la polémica por su máster de la Universidad Rey Juan Carlos y después de que se difundiera un vídeo en el que se le atribuye un supuesto hurto en un supermercado en 2011.