Ambientalistas en Ecuador exigen al Gobierno declarar "emergencia climática"

Grupos ambientalistas de Ecuador exigieron este viernes al Gobierno declarar la "emergencia climática" en el país, con el objetivo de liberar recursos para acometer acciones de reparación de ecosistemas afectados por las actividades extractivistas (petróleo y minas).

Así lo señaló a Efe Daniel Villamar, portavoz del colectivo "Friday for Future Ecuador" que convocó a una jornada de protesta en la Plaza de la Independencia, junto al Palacio de Gobierno, en el centro colonial de Quito.

Esta medida de presión se enmarca en "la movilización mundial por el clima" y lo que se busca es generar acciones que obliguen a los gobiernos a asumir las responsabilidades frente al futuro ambiental del planeta, indicó Villamar.

Por eso, "estamos exigiendo que el Gobierno (ecuatoriano) declare la emergencia climática y que eso implique destinar recursos para la remediación y reparación ambiental" de los ecosistemas afectados por las actividades industriales, agregó.

Según él, se necesitan impulsar programas para proteger la cuenca amazónica azotada por graves incendios que, además, dejaron ver la fragilidad de los ecosistemas de esa selva considerada como un pulmón del planeta.

Además, aseguró que el Gobierno de Ecuador debería apoyar las iniciativas para proteger las cuencas amazónicas, como se ha planteado en las discusiones previas a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que tendrá lugar en Santiago de Chile en diciembre próximo.

Asimismo, se deben "transparentar las cifras de las empresas trasnacionales que hacen extractivismo", por ser las causantes, en gran medida, del deterioro ambiental en el país, expresó Villamar.

Y es que para el activista, las acciones deben ser urgentes, pues, como se ha advertido en diferentes foros sobre el clima, "tenemos un año y medio para actuar antes de que el cambio climático sea irreversible".

La humanidad exige "que se mantenga la posibilidad de que todavía pueda ser reversible, porque eso nos va permitir tomar medidas como reforestación, producción de energías limpias, reducir las emisiones de carbono" y otras, añadió.

Villamar explicó, además, que la de hoy es una de varias acciones que se han preparado por la "semana climática", un ciclo de actividades que se efectuarán en todo el mundo contra el cambio climático.

Al respecto, señaló que para el próximo viernes se prepara una movilización masiva en Quito y en otras ciudades del país como Guayaquil, Portoviejo, Manta, Tena e Ibarra, entre otras, para crear conciencia sobre la gran amenaza que representa el cambio climático para la humanidad entera.

Las protestas convocadas en el marco del "Global Climate Strike", se han dejado sentir a lo largo de todo el plantea, desde Kenia hasta Uganda y Nigeria, pasando por la amenazada Asia, con su multitud de pequeños territorios asiáticos insulares y países como India o Pakistán, y extendiéndose hasta Europa y América.

En la ciudad de Nueva York, que acoge el lunes la cumbre climática, varios miles de estudiantes, en gran parte adolescentes, acudieron este viernes a la plaza Foley para iniciar la denominada "Huelga del Clima", una marcha a la que se sumaron activistas como la sueca Greta Thunberg y en la que participan más de 50 ONG.

Con lemas como "Salvar a nuestro Planeta", "No podemos decir que no lo sabíamos", "No hay plan B" o "Es la ciencia, estúpido", la protesta en Manhattan ha tenido su réplica en otro millar de localidades de Estados Unidos.

En América, jóvenes de otros países como Argentina, México, Chile y Perú se unieron a esta jornada de protesta contra la crisis climática con varias acciones reivindicativas para buscar soluciones a este fenómeno.