Amigos de la Tierra denuncia en Día de la Tierra contaminación por plásticos

Con motivo del próximo Día de la Tierra, el 22 de abril, la organización ecologista Amigos de la Tierra ha denunciado la problemática ocasionada por la contaminación de plásticos en los ecosistemas marinos y terrestres.

En un comunicado de prensa, la organización ecologista reclama "medidas a la industria y la administración y pide a la ciudadanía que se una a su demanda escogiendo productos libres de plásticos".

Amigos de la Tierra subraya en el comunicado que "la contaminación por plásticos es uno de los principales problemas ambientales y económicos de esta década".

La demanda europea de plástico ronda los 49 millones de toneladas al año, de las que el 40 %, unos 20 millones toneladas se destinan a envases de 'usar y tirar', según indica en su informe "Desperdicio alimentos plástico".

"Del plástico de usar y tirar, que además no encaja en la economía circular, solo se recicla un 30 %. El 70 % restante acaba en vertederos, incineradoras y abandonado en el entorno", indica la organización medioambiental.

"El impacto sobre los océanos ya es evidente. Se calcula que cada año se vierten al mar 8 millones de toneladas de plásticos y que, en la actualidad, ya hay 150 millones de toneladas de plástico en el mar. Si el ciclo de producción de plástico sigue incrementándose al ritmo actual, en 2050 se habrán cuadriplicado las cifras actuales, con más plásticos que peces en el mar", señala el comunicado.

Para Amigos de la Tierra es por este motivo "urgente" modificar el modelo actual de producción, consumo y gestión de los residuos de plástico, para evitar un desastre ambiental aún mayor del que existe en la actualidad.

Entre estos perjuicios se encuentran "los costes ambientales ocasionados por los envases de plástico que se estiman en 15.000 millones de euros", como señala un estudio reciente de la organización ecologista.

Para Amigos de la Tierra, "a pesar de que aún no se han planteado medidas vinculantes para solucionar el problema, sí que hay establecidos objetivos vinculantes de reciclaje para 2020 de todos los residuos domésticos, del 50%, a los que España no va a llegar a no ser que ponga serios esfuerzos para ello".

En el caso del envasado de alimentos con plásticos, se argumenta su utilidad para conservarlos y se le atribuye el beneficio de reducir el despilfarro alimentario. Sin embargo, el reciente estudio publicado por Amigos de la Tierra y Residuo Cero Europa Al desnudo, "los envases de plástico no evitan el despilfarro alimentario, soluciones y alternativas reales, y desmiente esta correlación".