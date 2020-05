Amor reclama ampliar en algunos sectores la prestación por cese de actividad

El presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, ha reclamado este jueves al Gobierno una ampliación de la prestación por cese de actividad más allá del 30 de junio en algunos sectores dedicados a actividades estacionales.

En rueda de prensa para presentar una encuesta realizada a autónomos, Amor ha confiado en poder reunirse con el Ministerio de Seguridad Social en las próximas semanas para abordar este asunto, después de que la reunión prevista para mañana haya sido suspendida.

Aunque la prestación extraordinaria por cese de actividad está vigente hasta el 30 de junio, mes en el que finaliza el estado de alarma (al que está ligada), Amor ve necesario extenderla porque hay sectores "que no pueden esperar más".

La encuesta presentada muestra que el 70 % de los encuestados considera que dicha prestación se debería ampliar hasta después del verano para algunos sectores que no van a poder recuperar la normalidad a corto-medio plazo.

El 45,6 % de los autónomos han accedido a la prestación de cese de actividad, mientras que el 53,3 % responde que no se ha podido beneficiar de la misma, la mitad de ellos porque no ha cerrado completamente el negocio, en tanto que un 5,3 % no lo hizo porque los trámites eran complicados.

Además del cese de actividad, un 25 % de los autónomos se han beneficiado del aplazamiento de pagos a la Agencia Tributaria y un 21 % han realizado un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), mientras que uno de cada cuatro autónomos no ha utilizado ninguna de las ayudas puestas en marcha por el Gobierno.

En general, la mayoría de los autónomos no consideran útiles las medidas adoptadas por las administraciones públicas, siendo las peor valoradas las de los ayuntamientos.

De cara al futuro, las medidas más reclamadas por los autónomos son una "tarifa plana", es decir, una reducción de la cuota a la Seguridad Social hasta el 31 de diciembre, seguida de la reducción de impuestos y cotizaciones, mientras que la menos necesaria sería la ampliación de las líneas de crédito.

Preguntado por el acuerdo alcanzado ayer entre Gobierno y Bildu, rectificado posteriormente por el PSOE, Amor ha asegurado que este tipo de decisiones, sumadas a las contradicciones posteriores, "generan desconfianza entre los inversores y alarma entre empresarios y trabajadores".

Considera una "irresponsabilidad absoluta hacer esto sin contar con el diálogo social" y asegura que "va en contra de la UE, que dice que los fundamental es generar estabilidad, certidumbre y flexibilidad en el marco laboral para mantener el empleo y a las empresas".