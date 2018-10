AmorNOesControl, nuevo mensaje para los jóvenes contra la violencia de género

La violencia machista no sólo se manifiesta con agresiones físicas, también a través del control y la dominación, incluso por internet, algo de lo que los adolescentes no son muy conscientes: para sensibilizar a los más jóvenes contra la violencia de género nace la campaña #AmorNOesControl.

La Fundación ONCE, la Fundación Legálitas y la Fundación Deporte Joven han puesto hoy en marcha esta iniciativa para ayudar a la población más joven a identificar conductas delictivas relacionadas con la violencia de género en la red, de manera que tengan recursos para reconocerlas, no permitirlas y denunciarlas.

#AmorNOesControl incide en el mensaje nuclear de que las relaciones de pareja se basan en el amor, en la igualdad y en el respeto, no en el poder del uno sobre la otra.

E insiste en que la violencia de género no sólo tiene lugar cuando hay violencia física, también cuando se dan situaciones de desigualdad, dominación y control de la pareja o expareja, incluso en el mundo en línea.

A través de un vídeo que se distribuirá a través de las redes sociales de las fundaciones y de una página web con información y recursos (www.amornoescontrol.com), se ejemplifican comportamientos ilegales de esas dominación y violencia.

Es el caso de control de chats y redes sociales, de suplantación de la personalidad en línea, de difusión de vídeos íntimos ("sexting") o de chantaje a la pareja o expareja bajo la amenaza de publicar contenido íntimo ("sextorsión").

"Esto no es amor, es violencia de género y es delito", "no controlo personas, respeto a las personas" y "amor no es control" son algunas de las frases que aparecen en el vídeo.

Desde la campaña alertan a los más jóvenes de que esas conductas no sólo pueden ser constitutivas de delito, sino de que son señales de la "antesala de algo más grave".

"Una gran mayoría de jóvenes entiende sólo como violencia de género las conductas de violencia física. Sin embargo, es importante saber que no es necesario que se produzca una agresión física para que exista un delito englobado en la conducta de violencia de género", explican las fundaciones.

La campaña, que ha sido hoy presentada por la triple campeona del mundo de Bádminton, Carolina Marín, y por el campeón de Europa de Baloncesto en silla de ruedas, Roberto Mena, ofrece información a los más jóvenes sobre qué es la violencia de género, cómo detectarla y qué hacer cuando se detecta un caso.

Según el "Estudio sobre la evolución de la adolescencia española sobre la igualdad y la prevención de la violencia de género" del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, una de cada cuatro adolescentes asegura que su novio la vigila.

Y la macroencuesta de violencia sobre la mujer de la Delegación del Gobierno para la violencia de género alertaba en 2015 de que un 5,4 % de las mujeres de entre 16 y 24 años ha padecido violencia de género de intensidad moderada y un 4,8 %, severa.