Andrew Cuomo: No tenemos un rey Trump, tenemos un presidente

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, insistió en que la decisión de levantar la cuarentena corresponde a los estados y no al Gobierno federal, como dijo ayer el presidente Donald Trump, y subrayó que EEUU no es una monarquía absoluta sino una república, por lo que pidió al mandatario que no actúe de forma "dictatorial": "No tenemos un rey Trump, tenemos un presidente".

"La constitución dice que el Gobierno federal no tiene poderes absolutos, es exactamente lo contrario a lo que ha dicho el presidente. (...) No tenemos un rey Trump, tenemos un presidente Trump", dijo Cuomo este martes en una entrevista a la cadena CNN.

Ayer se desató una polémica después de que varios estados gobernados por el Partido Demócrata de la costa este del país, incluido Nueva York, y otras regiones de la costa este, también demócratas, anunciaran por separado que colaborarán para elaborar un plan conjunto con el objetivo de retomar la actividad económica de manera gradual.

"Con el propósito de crear conflictos y confusión, algunos medios de noticias falsas están diciendo que es decisión de los gobernadores abrir los estados no del presidente de EE.UU. y del Gobierno federal", escribió Trump, del partido Republicano, en su cuenta de Twitter.

"Que se entienda completamente que esto es incorrecto -sentenció-. Es la decisión del presidente y por muchas buenas razones".

Aunque posteriormente intentó matizar sus declaraciones destacando que su Administración está trabajando "estrechamente" con los gobernadores y "continuará" haciéndolo y que el levantamiento de las restricciones, Trump dijo que es "una decisión mía, junto con los gobernadores y el aporte de otros, se tomará en breve". Estas palabras desataron la ira de Cuomo.

En varias intervenciones en distintos medios locales, Cuomo subrayó hoy que "el presidente no debería ni siquiera pensar en meterse ahí, eso crearía división y estaría politizado y sería contrario a todo lo que hemos estado haciendo para trabajar de manera cooperativa".

"Los estados crearon el estado federal, no al revés", dijo antes de subrayar que la décima enmienda de la constitución estadounidense "explícitamente habla de las responsabilidades de los estados como la salud, la riqueza, la cuarentena".

Tras recordar que en Nueva York han muerto más de 10.000 personas por el COVID-19, insistió en que si Trump le pidiera que "reabriera la economía de una manera que dañara la salud pública de la gente de mi estado, no lo haría".

Y agregó que, en ese caso, llegaría a los tribunales, porque según Cuomo, con una orden de esas características, Trump estaría actuando "de manera dictatorial".