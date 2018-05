Andy Trias relata en su libro las inquietudes de una persona con Síndrome Down

Andy Trias Trueta, el joven con Síndrome de Down hijo del político nacionalista Ramon Trias y de Montserrat Trueta, fundadora de la Fundación Catalana Síndrome de Down, ha querido explicar todo aquello que le inquieta y para "desahogarse" ha escrito "Ignorando el SD".

Andy Trias ha explicado que en este libro, editado por la fundación que creó su madre -recientemente fallecida-, se hace preguntas que él mismo contesta, pero que quiere que sirvan para que los lectores se planteen los mismos interrogantes, reflexionen y aprendan a contestar.

El acto de presentación del libro ha contado con la presencia del periodista Antoni Bassas -que ha resaltado que se trata de un libro que explica las cosas de una manera que muchos quizá no se atreven a hacer- y la también periodista Mònica Terribas, madre de un niño con Síndrome de Down.

"Leyendo su libro puedo entender mejor a mi hijo y eso a veces es una suerte. Muchas de las cosas que dice Andy seguro que mi hijo también las comparte", ha expresado Terribas.

"Ignorando el SD" es el fruto de más de 16 años en los que Trias ha ido recopilando sus reflexiones, artículos y memorias, donde el autor comparte buena parte de sus opiniones y pensamientos, así como también muestra el día a día de una persona con Síndrome de Down, con todos los problemas y condicionantes que eso conlleva.

Andy Trias Trueta (Barcelona, 1972) es un ejemplo de superación para las personas con cualquier tipo de diversidad intelectual: tras terminar sus estudios en la escuela ordinaria Sadako, entró a trabajar en las oficinas del FC Barcelona y actualmente trabaja en la Fundación Obra Social "la Caixa".

Además, Trias fue la primera persona catalana con Síndrome de Down que consiguió independizarse y, en 2015, contrajo matrimonio con su pareja, Eva Casalprim, con quien vive actualmente.

"En mis memorias, hay un capítulo que para mí es el más importante de toda mi vida y Eva sabe muy bien cuál es. Es el día que me casé con ella", ha apuntado Trias y ha añadido que espera que su caso sirva de ejemplo para otras personas con Síndrome de Down, pues considera que, si ellos pudieron, todos deberían poder casarse.

En el libro, Trias recoge estos y otros pasajes de su vida, a través de los que habla de su relación con las personas más cercanas a su entorno, como su padre, Ramon Trias Fargas (Barcelona, 1922-El Masnou, 1989) destacado político nacionalista exconseller de Economía de la Generalitat e impulsor de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).

En un momento de la presentación, Bassas ha preguntado a Andy si le gustaría ser político, como su padre, a lo que ha respondido: "No me quiero meter en política, precisamente porque tuve un padre que estuvo metido. No es que tenga un mal recuerdo, pero la vida de político implica también no estar siempre con la familia".

Trias ha recordado que se dio cuenta de que tenía Síndrome de Down un día que preguntó a su madre por qué lo habían separado de su clase en la escuela a la hora de cursar matemáticas e inglés.

"Cuando mi madre me dijo que tenía un problema de aprendizaje mi hermano y yo rompimos a llorar. Tanto para él como para mí fue un golpe muy duro saber que tenía Síndrome de Down. Por eso no estudié Derecho, porque si me hubieran separado de la clase también en la universidad no lo habría podido soportar", ha señalado Trias.

Aun así, ha asegurado que se siente capaz de volver a hacer todo lo que ha hecho e incluso "llegar más lejos" de lo que ha llegado hasta ahora y ha invitado a todos los asistentes a comprar el libro, pues todos los beneficios irán destinados a la Fundación Catalana Síndrome Down, que en 1984 fundó su madre, Montserrat Trueta i Llacuna (Barcelona, 1932 - Barcelona, 2018).