Antonelli (PSOE) afirma que Vox ha unido más al colectivo LGTB

La diputada autonómica del PSOE Carla Antonelli ha dado "las gracias" este miércoles a "la extrema derecha" que representa Vox por haber unido al colectivo LGTB "ante la adversidad", aunque ha tachado de "absoluta vergüenza" la entrada del partido de Santiago Abascal en las instituciones.

A su llegada al acto en el que se ha presentado la programación del Orgullo 2019, Antonelli ha señalado que el momento actual es "bastante tenso" para el colectivo, y ha dicho sobre la ultraderecha: "Descaradamente, nos miran a los ojos y nos dicen que nos quieren arrebatar todo aquello por lo que hemos luchado".

"No vamos a dar un solo paso hacia atrás y no nos van a echar ni con agua caliente, no nos van a volver a meter dentro de los armarios", ha subrayado.

La diputada ha aseverado que los "cambalaches" alcanzados por PP, Ciudadanos y Vox para asegurar la mayoría en la Mesa de la Asamblea de Madrid y la Alcaldía de la capital no pasan "en ninguna parte de Europa", y ha agregado que "por mucho que lo nieguen los pactos y los acuerdos se han hecho".

"Apariencias, reuniones en secreto, no quieren fotos, pero en la vida real las matemáticas son las matemáticas", ha insistido Antonelli, quien ha denunciado que Vox "quiere derogar las leyes LGTBI" y es favorable a las "terapias" contra la homosexualidad, que "sólo han provocado dolor, sufrimiento y suicidios".

Respecto a la decisión de la Coordinadora Gay de Madrid (Cogam), una de las organizadoras del Orgullo 2019, de excluir a Ciudadanos y al PP de participar en la pancarta de cabecera de la manifestación y en una carroza por no haber firmado un decálogo de medidas a favor de las personas LGTBI, Antonelli ha comentado que "espanta que alguien se niegue a firmar eso".