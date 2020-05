Aragonès: ERC no apoyará el estado de alarma si no se devuelven las competencias

El vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha advertido al Gobierno que ERC no apoyará la nueva ampliación del estado de alarma si la Generalitat no participa de la toma de decisiones en la gestión de la crisis del coronavirus recuperando sus competencias.

En una entrevista que publica este domingo el diario ARA, el coordinador nacional de ERC ha subrayado que "es necesario que la Generalitat participe de las decisiones que afectan a Cataluña, y si no, nosotros no podremos continuar absteniéndonos, tendremos que votar que no".

La crisis ha dejado en evidencia, a su juicio, que "la centralización no ha funcionado", aunque Esquerra ha optado hasta ahora por no oponerse al estado de alarma "por responsabilidad" y porque el partido creía "que era peor no hacer nada".

Sin embargo, ha insistido en que "ahora el Estado debe entender que o comparte las decisiones o nos tendremos que oponer", al tiempo que ha reclamado que el retorno de las competencias se haga "lo más rápido posible".

Preguntado por si cree que en una Cataluña independiente se hubieran salvado más vidas, el vicepresidente ha asegurado que "una Cataluña independiente hubiera cometido aciertos y errores, pero a partir del conocimiento de la propia realidad", lo que considera hubiera dado como resultado una mejor respuesta a la crisis.

Por otra parte, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha insistido este domingo, en declaraciones a RAC-1, en que JxCat sólo podrá dar apoyo al estado de alarma "si se da un retorno de las competencias y podemos gestionar la crisis desde Cataluña y con todas las herramientas necesarias".

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ya adelantó ayer que es partidario de que JxCat rechace de nuevo la prórroga del estado de alarma si la Generalitat no recupera sus competencias.