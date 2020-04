Ascienden a 457 contagiados y 46 los muertos por coronavirus en Honduras

Los casos de contagiados en Honduras con coronavirus ascendieron este viernes a 457, mientras que los muertos a 46, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos en cadena nacional de radio y televisión.

El informe señala que, de 53 pruebas practicadas por el Laboratorio Nacional de Virología, 15 resultaron positivas, con las que la cifra de contagiados pasó de 442 a 457 en las últimas 24 horas.

El Sinager también registró cinco nuevas muertes, todas en el departamento de Cortés, norte, para fijar la cifra en 46, en el mismo período, en tanto que, del total de 457 contagiados, solamente diez se han recuperado.

De los 18 departamentos que tiene Honduras, Cortés, el de mayor crecimiento económico, comercial e industrial, es el que más casos de coronavirus registra.

El promedio de fallecidos por COVID-19 en Honduras ronda el 10 %, la cifra más alta en la región centroamericana.

Para avanzar más en el registro de casos de contagiados y muertos, al Laboratorio Nacional de Virología se han sumado laboratorios privados que ya comenzaron a practicar pruebas PCR para detectar el COVID-19, las cuales serán conocidas en el informe de mañana, indicó el Sinager.

Además, los 34 ventiladores artificiales que fueron conseguidos en Estados Unidos por el médico hondureño Plutarco Castellanos, quien vive en ese país, y que llegaron esta semana a Tegucigalpa, ya están siendo distribuidos en los principales centros hospitalarios de la zona norte del país, donde más se requieren.

Según el Sinager, de tener al menos un laboratorio más funcionando en San Pedro Sula, norte, quizá ahora se tuvieran más casos positivos confirmados de la mortal enfermedad, por la cantidad de enfermos que se están registrando cada día.

El organismo hizo un nuevo llamamiento a la población a que no contribuya a aumentar el riesgo de enfermar de COVID-19, y que, por lo tanto, no salga de su casa, si no hay una necesidad urgente de hacerlo.

En el caso de las personas que salen, no olviden llevar mascarilla puesta, que aunque "no es una protección total, disminuye el riesgo", indicó el Sinager, que cada 24 horas informa sobre los nuevos casos de contagiados y muertos por el coronavirus en Honduras.