Ascienden a más de 80 los positivos en el centro de acogida de Málaga

Más de ochenta personas han dado positivo por coronavirus en el foco detectado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación de Cruz Roja en Málaga, según ha informado este jueves la delegada del Gobierno andaluz en esta provincia, Patricia Navarro.

En rueda de prensa, ha explicado que se han detectado más de ochenta positivos entre las personas que están confinadas en el centro -ninguno de ellos hospitalizado-, una cifra que ha aumentado en las últimas horas, desde los primeros nueve casos notificados el pasado martes.

Navarro ha incidido en que se trata de un "clúster", que se diferencia de un brote en que en este caso "no solo está controlado e identificado el foco de contagio, sino que se está haciendo un estudio de trazabilidad del personal afectado".

Además, ha asegurado que el control de la autoridad sanitaria en este caso es "prácticamente pleno, del cien por cien".

El centro de acogida en el que se ha detectado el foco está "cerrado a cal y canto" y custodiado por las fuerzas de seguridad, ha señalado la delegada, que ha trasladado un mensaje de serenidad y sosiego a toda la población malagueña y al personal sanitario, que trabaja junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

"El foco está identificado, está controlado y se está haciendo todo ese estudio de trazabilidad que nos dirá hasta dónde ha podido llegar el contagio", ha indicado.

Respecto a las personas contagiadas, no ha querido aportar datos porque no se han dado nunca en esta crisis sanitaria, una "directriz acertada para no estigmatizar a nadie", ha opinado.

Ha argumentado que es importante que no se facilite esta información por la Ley de Protección de Datos y por la propia integridad de las personas afectadas, que "ahora todavía estarían más en el punto de mira".

Según la Junta, un "clúster" se produce cuando los casos que se detectan proceden de uno que está localizado, mientras que un brote se da cuando surgen muchos casos relacionados entre sí sin saber su origen.

El primer caso del "clúster" en Málaga dio positivo el pasado domingo, y el número de contactos en estudio ascendía a un centenar el pasado martes.