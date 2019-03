Asesor del Papa: la Iglesia debe investigar y oír a las víctimas de abusos

El sacerdote Hanz Zollner, asesor del Papa y miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, se ha mostrado partidario de que las iglesias realicen investigaciones sobre los casos de pederastia ocurridos en su seno y ha destacado la "responsabilidad moral" de escuchar a las víctimas.

"No conozco la situación en España. Creo que cada diócesis tiene la responsabilidad de investigar y si hay alguna diócesis en cualquier lugar, también en España, tendrán que seguir, porque la opinión pública y la presión será tan grande que no pueden estar fuera", ha asegurado el asesor del Papa y uno de los organizadores de la Cumbre Antipederastia celebrada en el Vaticano el pasado mes de febrero.

Durante una rueda de prensa en la Universidad Pontifica de Comillas y al ser preguntado por la decisión de la Conferencia Episcopal (CEE) de no encargar a las diócesis un informe sobre los casos de pederastia ocurridos en España "porque no tiene autoridad" para hacerlo, Zollner ha dicho que no puede pronunciarse "con detalle y autoridad" porque no conoce los estatutos de los obispos españoles.

No obstante, el jesuita opina que existe la "posibilidad de coordinar" esas investigaciones desde la conferencia episcopal, desde "el ámbito de la comunicación y también para tomar conciencia de esa realidad".

"Hay que ofrecer a las víctimas la posibilidad de comunicarse cuándo y cómo quieran", ha aseverado Zollner, porque "muchas de ellas quieren hacerlo de forma anónima".

El asesor del Papa considera que deben abrirse a las víctimas "espacios de escucha seguros" porque -argumenta- "hay distintas maneras de invitar a las víctimas a comunicarse" sobre esa realidad, que "se ha producido en la Iglesia y con miembros de la Iglesia".

"No todas las víctimas quieren hablar en público, ni quieren ser reconocidas, ni todas quieren hablar con otras víctimas", ha asegurado este sacerdote, quien ha argumentado que todos tenemos la posibilidad de actuar, como los obispos, las parroquias y cualquier otra persona.

Plantea que la Iglesia debe empatizar "con la herida profunda de la fe que sufren esas víctimas porque muchas heridas podrían sanarse solo con la escucha". "Mucha gente se queda satisfecha y no quiere otra cosa, no quieren denunciar, ni acompañamiento terapéutico, aunque otros sí".

"Para muchas víctimas lo más importante es ser escuchadas por representantes de la Iglesia, a veces no quieren encontrar algún clérigo y preguntan por el Obispo porque es el máximo representante, para expresar su ira, su rabia, desolación, depresión y llanto y encontraron a una persona en esa Iglesia que a veces han obstruido la vida de esa persona", ha dicho.

Este miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores cree que la Iglesia debe "invertir mucho en prevención para hacer de sus instituciones lugares seguros" y evitar "el encubrimiento del mal que ha hecho que se reprodujeran esos abusos".

Opina que se habla más ahora de los abusos dentro de la Iglesia "porque existe mayor conciencia, capacidad de hablar y voluntad de enfrentarse a ello". "Estamos sensibilizados de manera diferente ahora, dentro y fuera de la Iglesia, también en los medios de comunicación".

Cree que no es necesario crear ninguna estructura legal para penalizar dentro de la Iglesia los casos de pederastia.

Tras el encuentro "La protección de los menores en la Iglesia" que se celebró en el Vaticano entre el 21 y 24 de febrero, Zollner ha explicado que fue "muy fuerte" el testimonio de las víctimas de abusos que escucharon. "Cuando una persona escucha a una víctima se le transforma el corazón".

Entre otras medidas, ha señalado que se acordó eliminar el secreto pontificio en relación con estos casos y clarificar la ley de 2016 para perseguir la negligencia y el encubrimiento de las autoridades eclesiásticas ante acusaciones de abuso.