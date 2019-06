Asociaciones y gestores dudan de la capacidad de los políticos para lograr pacto sociosanitario

Asociaciones de mayores y gestores de la atención sociosanitaria han dudado, en un debate en Efe, de la capacidad de los políticos para impulsar un pacto sociosanitario en el curso de la legislatura que ahora comienza, y han pedido la iniciativa de la sociedad civil para lograrlo.

Estos planteamientos se han formulado en el debate "Los retos de la asistencia sociosanitaria", organizado por Efe, en colaboración con Previsión Sanitaria Nacional (PSN), que ha profundizado en este tema en el contexto del envejecimiento de la población, y el aumento tanto de las enfermedades crónicas como de la dependencia.

En este Foro han participado el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), Juan Manuel Martínez, geriatra; el presidente de PSN, Miguel Carrero; el presidente de la Fundación Edad&Vida, Joaquím Borrás; y el ex director general del Imserso y director general de Sergesa Asiste, César Antón.

La reasignación de recursos hacia lo social, la estimación de la atención sociosanitaria como inversión y oportunidad para generar empleo, la colaboración público-privada, la digitalización e innovación, y la solidaridad intergeneracional han sido aspectos que los ponentes han defendido.

"Cada segundo, dos personas más en el mundo cumplen 60 años", ha aportado como muestra del envejecimiento de la población el presidente de CEOMA, Juan Manuel Martínez, quien ha dado otra cifra significativa, el 70 % del gasto sanitario en España se destina a las enfermedades crónicas.

César Antón ha resaltado que en España hay 5,1 millones de hogares con mayores de 65 años, y en tres de ellos viven dos personas solas, pero en casi otros dos millones vive una sola, que requiere atención sociosanitaria, muchas veces en el domicilio.

Dos cuestiones han centrado el debate: ¿Quién debe liderar las reformas para impulsar un sistema eficaz de atención sociosanitaria? y ¿en esta legislatura recién inaugurada se alcanzará un pacto por la sanidad y sociosanitario?.

Para el presidente de CEOMA, el liderazgo de un pacto sociosanitario corresponde al Gobierno, con la participación de las instituciones y asociaciones de mayores, las sociedades médico-científicas, y las entidades privadas de servicios sociales.

César Antón ha apostado por un "liderazgo compartido" con todos los agentes sociosanitarios implicados ante lo que es un derecho a la salud y los servicios sociales, pero ha precisado que el impulso tiene que partir de la garantía que ofrecen los poderes públicos.

El presidente de PSN, Miguel Carrero, resalta: "El liderazgo tiene que venir de una política con conciencia, una administración competente y con conocimientos, y la concurrencia de los organismos sociales que hacen fuerte a una sociedad".

"Tiene que liderar la sociedad civil -ha planteado Joaquím Borrás-. Hay que juntar a todos los agentes implicados, pero el liderazgo lo veo en la sociedad".

En cuanto a la posibilidad de alcanzar un pacto en los próximos años con una legislatura recién iniciada, los ponentes no han sido optimistas.

Antón ha subrayado: "Empezar un pacto es más fácil con un horizonte de gobiernos estables. Soy más bien pesimista, los gobiernos que se están constituyendo están muy condicionados por el corto plazo y el resultado inmediato. Iniciar un pacto de esta envergadura dudo que sea posible. Ojalá me equivoque".

Carrero ha expresado: "Tengo fe en las personas, en la sociedad, pero no en la política. Los partidos políticos perpetúan mirarse al ombligo y no enfocan a largo plazo problemas sociales como la atención sanitaria y social. Estoy seguro de que no habrá pacto, pero la sociedad seguirá".

El presidente de CEOMA también ha sido claro: "No creo en los políticos, estoy convencido de que el único lenguaje que entienden son las manifestaciones y el poder de los grupos que suponen votos", y ha anunciado la creación de una plataforma para fortalecer la unidad entre los mayores.

Algo más optimista se ha mostrado Borrás: "En una situación política en la que en realidad no ha ganado nadie, las soluciones dependen de partidos con posiciones diferentes, también en lo social y sanitario. No sé si habrá pacto, pero puede haber avances desde las diferentes visiones y distintos poderes".