Asturias pide mantener el estado de alarma hasta finales de junio como mínimo

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido este domingo la necesidad de mantener el estado de alarma "como mínimo" hasta finales de junio para evitar que los desplazamientos entre comunidades en distinta fase de desescalada pueda provocar rebotes de la pandemia de la COVID-19.

Tras participar en la reunión telemática de la Conferencia de Presidentes, Barbón ha asegurado no entender a quienes se oponen a prorrogar el estado de alarma más allá del 7 de junio dado que es el único instrumento jurídico que garantiza restricciones a la movilidad.

En este sentido, ha incidido en que la actual crisis ha demostrado que, al margen del estado de alarma, España carece de una coordinación para responder ante una pandemia de este tipo lo que hace necesario articular una respuesta que garantice una reacción "rápida" y que convierta el actual sistema autonómico "en uno verdaderamente federal".

Así, ha reclamado que se estudie la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública que permita que el Sistema Nacional de Salud no sea sólo "la suma de diecisiete" y que las decisiones que se adopten en la Conferencia Interterritorial no se limiten a ser recomendaciones y puedan tomarse por mayoría, simple o reforzada, y no por consenso.

Esa reforma debería garantizar además, a su juicio, que el Estado cuenta con un aparato logístico capaz de garantizar la adquisición de material de protección, médico o quirúrgico dado que los científicos alertan de la posibilidad de que se repitan pandemias como la actual.

Barbón ha planteado además en la Conferencia de Presidentes la necesidad de que la normativa para la apertura de playas, aunque se haya flexibilizado, modifique el criterio de aforo dado que la situación de los arenales del norte "no es la misma que las del sur".

Además, ha reiterado su petición de que el reparto del fondo de compensación por los gastos derivados de la pandemia atienda a la población protegida, al número de pruebas PCR realizadas y no solo a la cifra de positivos para atender así "el esfuerzo sanitario" de cada comunidad y que no sirva para camuflar rebajas fiscales, a la vez que ha pedido definir el papel de las comunidades autónomas en los pactos para la reconstrucción de España.