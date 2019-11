La Audiencia de Madrid suspende el juicio al segundo médico acusado de un caso de bebés robados en España

La Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido el juicio que tenía previsto celebrar mañana contra un médico jubilado acusado del segundo caso de bebés robados que llega a juicio en España. El aplazamiento se produce "por razones médicas" ya que sufre una insuficiencia respiratoria que le impide, por el momento, acudir a esta sede judicial, han informado fuentes jurídicas.

El pasado 18 de octubre, los magistrados aplazaron hasta este martes la vista en la que se iba a juzgar a Joaquín B.B, de 74 años también por estas mismas razones, que se unió a una suspensión anterior. El médico fue ginecólogo de la Clínica Santa Cristina y se le acusa de ser el presunto autor de la sustracción de un bebé en 1975. A la monja María Gómez Valbuena, conocida como Sor María y ya fallecida, es señalada por la acusación particular de haber sido la autora material.

La acusación particular, en nombre de la afectada, solicita una petición de ocho años de cárcel por un delito de falsedad documental; otro por detención ilegal; y otro por suposición de parto. El fiscal no acusa. En la anterior vista, el abogado Guillermo Peña explicó con la partida de nacimiento en la mano que se inscribió a un "niño fantasma" que lleva 44 años perdido, dado que no constaba ningún tipo de dato.

Se trata de un caso de octubre de 1975 ocurrido en esta clínica ya desaparecida. Adelina Ibáñez Mezcua llevó el asunto a los tribunales en 2013 tras denunciar la desaparición de su hijo nada más nacer. Acusó a la Monja Sor María, fallecida en 2013, de sustraer presuntamente a su pequeño por haber nacido del "pecado".

El antecedente de Eduardo Varela

El primer juicio en España por este asunto sentó frente a la Justicia al doctor Eduardo Vela, quien fue absuelto de los delitos de detención ilegal, suposición al parto y falsedad por prescripción. Inés Madrigal, impulsora de la causa, desveló después que había encontrado a su familia biológica y la Fiscalía apuntó a que había sido entregada en adopción "voluntariamente" y pidió que se excluyera de la sentencia –el Tribunal Supremo está revisando el recurso interpuesto por Madrigal– el hecho probado del robo de un bebé y de detención ilegal.

El caso de Adelina recayó en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, cuyo titular imputó y procesó al ginecólogo que atendió a la víctima. Ahora, el juicio llegará a la Audiencia de Madrid. La Fiscalía pide la absolución del acusado, han confirmado a Europa Press fuentes fiscales.

El abogado de la asociación de Bebés Robados explicó a Europa Press que se quiso acusar al entonces director de la Clínica al aparecer su nombre en la partida de nacimiento, un hallazgo que llegó tarde a la investigación dado que ya estaba agotada.

En su escrito, el fiscal sostiene que no ha quedado acreditado que J.B.D. fuera el facultativo técnico responsable de atender al recién nacido. Por ello, pide su libre absolución. La imputación de J.B.D. se produjo al ser la persona que presuntamente se llevó al bebé de la denunciante tras finalizar el parto de la mujer, a quien se sedó con una mascarilla.

Poco antes de que la monja Sor María le comentara que su bebé había muerto, la madre y denunciante observó como una pareja se llevaba al que identificó como su hijo. Tras ello, denunció al hospital, un asunto que no se llegó a tramitar.

Durante su declaración, el ginecólogo manifestó que segundos después de nacer el bebé él se fue de la sala, aportando fotografías que demostrarían que no se trataba de la persona identificada. En la causa judicial obra un certificado del hospital que señala que el bebé nunca estuvo ingresado ni en la UVI, ni en Neonatos ni en el nido.