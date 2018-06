Australia investigará a nivel nacional el acoso sexual en el trabajo

El Gobierno australiano ordenó una investigación independiente sobre el acoso sexual en los ambientes laborales, una iniciativa calificada por miembros del Gobierno como la primera de este tipo en el mundo.

El Gobierno australiano financiará la mitad del millón de dólares locales (738,300 dólares americanos o 637.100 euros) que costará esta investigación de doce meses y que será liderada por la comisionada de Discriminación Sexual, Kate Jenkins.

"Creo que esta investigación nacional es un gran paso hacia la dirección correcta", agregó la comisionada en un comunicado al alentar a sus compatriotas a trabajar "en favor de crear una sociedad en la que este tipo de conducta sea impensable".

En el curso de la investigación se analizará el marco legal australiano actual sobre el acoso sexual, incluyendo la revisión de las quejas que se hicieron a los estados y territorios ante las agencias anti-discriminación.

También se evaluarán los factores que motivan el acoso en los centros laborales, así como el uso de la tecnología y las redes sociales y las prácticas actuales para abordar estos casos, además de proporcionar cifras de las proyecciones del coste económico a nivel individual y empresarial del acoso sexual laboral.

La ministra australiana para las Mujeres, Kelly O'Dwyer, quien dijo que la investigación "es la primera en el mundo", señaló que el impacto económico puede ser desastroso, recoge la cadena local ABC.

El acoso sexual laboral puede implicar que una mujer "pierda su trabajo o decida buscar otro, pero ella no podrá obtener una recomendación de su ex empleador o que no pueda obtener un ascenso", explicó la ministra.

La investigación, que también implica consultas nacionales y que dará recomendaciones al gobierno para erradicar este problema, se da en momentos en que el movimiento #MeToo cobra más fuerza en el mundo.

En Australia, las estadísticas indican que más de un 20 por ciento de las personas mayores de 15 años han sido acosadas sexualmente y de estos casos un 68 por ciento se ha registrado en los ambientes laborales.

Este estudio se da en un contexto en que la Comisión Australiana de Derechos Humanos prepara su cuarta encuesta nacional sobre acoso sexual en el trabajo, cuyos resultados se publicarán en agosto próximo.