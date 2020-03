Austria prohíbe las entradas desde Italia y reuniones de más de cien personas

Austria y Serbia han anunciado este martes que prohibirán temporalmente la entrada a su territorio desde Italia y, en el caso austríaco, la suspensión de las clases en la Universidades y las reuniones de más de 100 personas bajo techo y de más de 500 al aire libre.

"Ha llegado el día de tomar nuevas medidas", anunció el canciller austríaco, Sebastian Kurz, en una rueda de prensa en la que indicó que el aumento de casos y fallecimientos por coronavirus en otros países europeos, especialmente Italia, ha llevado al Gobierno adelantar la aplicación de estas medidas de contención.

De la prohibición de entrar a Austria desde Italia, vigente desde mañana, estarán exentos sólo quienes presenten un certificado médico o aquellos que tengan un lugar donde puedan permanecer totalmente aislados durante dos semanas.

Esta última medida será obligatoria para los austríacos que están ahora en Italia, a quienes el Gobierno insta a regresar, para lo cual contarán con el apoyo del ministerio de Asuntos Exteriores.

Aquellos que solo quieran cruzar el país en dirección a un destino fuera de Austria deberán presentar el pasaporte en la frontera, que será fotocopiado, precisó el ministro del Interior, Karl Nehammer.

Las autoridades que controlarán las fronteras con Italia están encargadas de registrar los documentos de todos los que ingresen en territorio austríaco, una medida preventiva para detectar eventuales focos de nuevos contagios, añadió.

El Gobierno austríaco también ha prohibido hasta principios de abril todos los actos y reuniones organizadas con asistencia de más de 500 personas, un límite que se reduce a 100 en los casos de eventos en espacios cerrados.

Esa medida afecta a las competiciones deportivas, entre ellas los partidos de fútbol, que no podrán celebrarse con las gradas llenas.

Sí se sigue permitiendo el uso de transportes públicos.

Igualmente, quedan suspendidas las clases en todas las Universidades, a más tardar a partir del lunes, aunque se espera que muchas de ellas se sigan impartiendo a través de la red electrónica.

Kurz anunció que es posible que en breve se anuncien medidas de prevención que afecten a los colegios y guarderías, y que se estudiará cuándo es el momento adecuado para aplicarlas.

El canciller pidió que, cuando sea posible, las empresas permitan a sus empleados que trabajen desde casa y, en general, que toda la población trate de reducir sus actividades sociales.

En Austria se han detectado hasta el momento 158 casos. Aunque Kurz reconoció que es un número aún reducido, indicó que es necesario evitar la expansión del virus.

"Cuanto menos contactos sociales haya, menos se expandirá el virus", indicó el jefe de Gobierno, y recordó que el objetivo no es ya que el coronavirus no se expanda, sino ralentizar el aumento de contagios para que los sistemas sanitarios no colapsen.

"Sabemos que el número de infectados es por suerte bajo, pero los índices de crecimiento son enormes", declaró Kurz, y alertó de que la tasa de mortandad del COVID-19 es "entre 10 y 30 veces mayor" que la de la gripe.

El Gobierno serbio también ha vetado la entrada a su territorio de personas desde Italia, Corea del Sur, Irán y algunas zonas de Suiza y China.

La aerolínea húngara WizzAir ha anunciado que suspende los vuelos desde Bulgaria a Italia e Israel.