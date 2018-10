Austria anuncia que se retirará del Pacto Mundial para la Migración

Austria, país que preside la UE este semestre, se retirará del Pacto Mundial para la Migración por considerar que puede sentar la base para que sea considerada como un derecho humano, anunció hoy el canciller federal de la república alpina, Sebastian Kurz.

"Para nosotros es importante que Austria no adquiera un compromiso de derecho internacional consuetudinario, por lo que hemos decidido que no nos uniremos al pacto", dijo Kurz.

En consecuencia, Austria no estará presente en la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno para adoptar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, acordado en julio pasado en la ONU, convocada para los días 10 y 11 de diciembre en Marruecos.

Además, "nos abstendremos en la votación de la Asamblea General de 2019", añadió Kurz en unas declaraciones recogidas por la radio pública ORF.

El jefe de Gobierno consideró que el acuerdo, que no es vinculante ni establece un derecho a la migración, "sí contempla algo así como un compromiso del país si se firma".

"Hay algunos puntos que vemos de manera crítica y donde tememos una amenaza a nuestra soberanía nacional", subrayó Kurz poco antes de iniciarse una reunión del Gobierno, integrado por su Partido Popular (ÖVP) y el ultranacionalista Partido Liberal (ÖVP) del vicecanciller, Heinz-Christian Strache.

Entre sus críticas al documento de Naciones Unidas, en cuya elaboración técnica sí participó Austria, se refirió a pasajes que podrían limitar las actividades de las fuerzas de seguridad para deportar a inmigrantes.

También habló de "ideas que podrían conducir" a una falta de diferenciación entre migración legal e ilegal, migración laboral y asilo.

Por su parte, Strache resaltó que "algunos contenidos (del acuerdo) son completamente contrarios" a las posiciones del FPÖ y del acuerdo de coalición del Gobierno, surgido de las elecciones de octubre de 2017 tras una campaña xenófoba centrada en la lucha contra la inmigración.

"La migración no es ni puede ser un derecho humano", sentenció el político ultranacionalista (...) No puede darse el caso de que no haya diferenciación entre los flujos migratorios legales e ilegales", insistió el vicecanciller.

"No puede haber ningún derecho a migrar debido al clima o la pobreza, pues tendríamos en este mundo un desarrollo que no sería compatible con una política realista", prosiguió.

Kurz confirmó que la decisión oficial de retirar a Austria de este proceso internacional será sancionada este miércoles por el consejo de ministros, y que Viena enviará a Naciones Unidas una explicación formal.