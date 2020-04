Avión con unos 250 turistas españoles varados en India parte rumbo a España

El avión fletado por España para repatriar a unos 250 turistas españoles varados en la India partió este sábado de Nueva Delhi rumbo a Madrid, aunque hará antes escala en la región de Goa, con lo que dejarán atrás la odisea vivida en el país asiático por la sucesiva cancelación de vuelos por la COVID-19.

El vuelo fletado por el Gobierno español partió de Nueva Delhi en torno a las 21.00 hora local (15.30 GMT), hacia la meridional región costera de Goa, donde tras una breve escala tiene previsto despegar a las 00.30 hora local del domingo (19.00 GMT del sábado) rumbo a Madrid.

REPATRIACIÓN DE ESPAÑOLES Y TAMBIÉN DE OTROS CIUDADANOS DE UE

"Van a salir en total unas 300 personas, de las cuales un 10 % aproximadamente son ciudadanos de la Unión Europea (UE) no españoles, y el otro 90 %, unos 250-260, turistas españoles que estaban aquí sin poder salir de la India", afirmó a Efe el embajador de España en Nueva Delhi, José Ramón Barañano.

En Nueva Delhi embarcaron 104 pasajeros -entre españoles, extranjeros residentes en España y ciudadanos de la Unión Europea- y está previsto que en Goa hagan lo propio otras 186 personas.

Así se espera que con este vuelo salgan "prácticamente todos los (españoles) pendientes" de abandonar la India, con la búsqueda ahora de alternativas para aquellos que se encontraban en zonas alejadas y no lograron llegar, a los que se espera repatriar pronto en vuelos conjuntos con otros países de la UE, indicó el embajador.

Atrás quedaba el esfuerzo continuado por parte del personal de la embajada para repatriar durante las últimas semanas a españoles en diferentes aviones europeos fletados por la cancelación sucesiva de vuelos para tratar de frenar el avance global de la pandemia, que en la India supera los 2.700 casos y 75 muertos.

En el país asiático se sumó además el 25 de marzo la imposición de un confinamiento obligatorio durante veintiún días, lo que deterioró mucho la situación de los turistas españoles, tanto por las dificultades de abastecimiento como para trasladarse a ciudades con un aeropuerto internacional como la capital india debido a los controles.

ALBERGUE EN EL INSTITUTO CERVANTES

Por ese motivo, la embajada de España, en colaboración con el Instituto Cervantes, decidieron habilitar el centro cultural español en Nueva Delhi para que sirviera de albergue de emergencia para los turistas afectados y punto logístico desde el que desplazarlos con rapidez en caso de que hubiera vuelos disponibles.

El centro cultural había comenzado hace justo una semana a alojar a españoles en sus aulas y durante esos días pasaron por el recinto 88 turistas varados en el país, de los cuales 24 regresaron a España durante los últimos días y el resto partieron hoy, según informó el Instituto Cervantes.

Muchos de esos turistas llegaron procedentes de Rishikesh, uno de los centros espirituales de la India situado a unos 250 kilómetros al norte de la capital, entre ellos Marta, de Vitoria, que practicaba yoga en la ciudad cuando estalló la crisis.

"Por suerte me pilló en un sitio tranquilo", en un lugar donde están acostumbrados a turistas, por lo que ahí "te sientes más segura y protegida", explicó a Efe Marta, quien insistió en que, si van a poder regresar a España, es "gracias a la embajada".

Tras unas dudas previas de si debían o no tomar otros vuelos que habían salido rumbo España con anterioridad, por las cancelaciones sistemáticas que se producían, decidieron que esta era su oportunidad, como detalló a Efe Santi Calderón, de Valencia.

"Cuando se aclaró que un avión del Gobierno iba a salir, sí que decidimos todo el grupo tomar el autobús que organizaban y venirnos para acá. (Además estaba) la incertidumbre de cómo se iban a desarrollar las cosas aquí en la India", explicó Calderón en referencia a un país con 1.300 millones de personas en confinamiento y una gran vulnerabilidad por su deficiente sistema sanitario.

ESCALA EN GOA

Antes de partir definitivamente rumbo a Madrid, este avión hará una escala en la antigua colonia portuguesa de Goa, donde las últimas semanas no fueron sencillas para los turistas españoles allí varados, debido a las graves dificultades de abastecimiento.

Entre ellos estará un joven catalán, que prefirió mantener el anonimato, que reconoció a Efe que pasó una situación límite en la que su única dieta se había basado en helado, leche y zumo.

O la gallega Sandra Testa, quien aseguró que está deseando volver a España para poder ayudar como enfermera, su profesión.

"Hasta que el avión no se mueva, no me lo creo", remarcó.