Ayuso: En Madrid no se ha primado la vida de nadie por discapacidad o edad

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este lunes que en la Comunidad de Madrid no se ha primado la vida de una persona sobre otra por tener algún tipo de discapacidad o por la edad.

En declaraciones a TVE, ha respondido así al ser preguntada si en la región se ha aplicado un protocolo de la Consejería de Sanidad del 20 de marzo que establecía entre los criterios para derivar a un hospital a ancianos de una residencia con infección respiratoria que fueran "independientes para la marcha" y que no tuvieran "deterioro cognitivo".

"Es mentira. En Madrid no se ha cogido a una persona y se ha primado la vida de una persona sobre la otra por tener algún tipo de discapacidad o por la edad", ha subrayado la presidenta madrileña.

El Gobierno de España y otros Gobiernos autonómicos también tenían esos protocolos, ha sostenido Díaz Ayuso, quien ha precisado que esos documentos lo único que hacen es establecer "indicaciones", pero "en ningún caso le dicen a un médico, por lo menos en la Comunidad de Madrid, (...) a quién tienen que intubar o no, a quién tienen que introducir en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) o no, o a quién tienen que derivar a un hospital o no, porque ésas son decisiones de profesionales, de geriatras y de médicos".

Ha resaltado que el protocolo del 20 de marzo fue "un borrador que nunca se llegó a aprobar", al que "los geriatras ni siquiera llegaron a dar el visto bueno y, por tanto, no se hizo oficial".

También se ha referido a un vídeo difundido el pasado jueves por la web El País en el que un médico da instrucciones sobre cómo actuar con los ancianos en el Hospital Infanta Cristina de Parla durante la pandemia del COVID-19.

El centro hospitalario aseguró que el vídeo forma parte de "una sesión interna de simulación de escenario de catástrofe al inicio de la pandemia", celebrada el pasado 18 de marzo.

Díaz Ayuso ha argumentado que lo que no se puede hacer es "extraer" noches de "semanas de auténtica guerra", donde la Comunidad de Madrid se ha visto "sola y desamparada, buscando a la carrera y con los medios que tenía soluciones para salvar vidas".

Ha recordado que varias sociedades médico-científicas defendieron el pasado viernes 19 de junio la actuación de los médicos durante la pandemia del coronavirus a la hora de establecer prioridades en la asistencia a los enfermos y negaron que la edad haya sido el único criterio, ya que se han tomado decisiones clínicas "de elevadísima complejidad" en base a múltiples aspectos.

La presidenta regional ha pedido respeto para las decisiones de los médicos, al considerar que "se están politizando constantemente", y ha estimado que ahora se está mirando desde "la normalidad" una situación "excepcional" de unos meses "durísimos" en los que no solamente ha habido una crisis en las residencias, sino también en los hospitales.

"Lo que tengo claro es que con COVID o sin COVID, esos criterios y esos triajes se hacen siempre, no son de ahora", ha recalcado Díaz Ayuso antes de afirmar que le parece "insensato" y "muy injusto" que se ponga el foco en la Comunidad de Madrid cuando ha pasado lo mismo en todo el mundo.

"Yo no soy médico, soy un político, que tengo que poner recursos para que los médicos trabajen en libertad y decidan lo que es mejor para sus pacientes", ha agregado.

Para Díaz Ayuso, la "lupa" que se ha puesto sobre la Comunidad de Madrid no se está colocando ni sobre otras comunidades autónomas ni sobre el Gobierno de España, por "activismo".

"Aquí, no ha habido ningún político que le haya dicho a un médico a quién tiene que meter en una UCI y a quién no y qué vida vale más que otra", ha insistido.

Ha rechazado que se traslade a los ciudadanos que ha habido políticos a los que la vida de su padre o de su abuelo les ha dado igual porque "eso no es cierto", al tiempo que ha aseverado que en la Comunidad de Madrid se ha peleado por cada vida.

Ante "un virus tan agresivo" como el COVID-19, "si no se actúa a tiempo es prácticamente imposible que se pueda solucionar nada", ha admitido Díaz Ayuso para apuntar que las personas que viven en las residencias, además de ser muy mayores, están en los últimos años de su vida y presentan patologías, demencias y todo tipo de dificultades.