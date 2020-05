Ayuso: El PSOE intenta dividir al Gobierno de Madrid utilizando a Ciudadanos

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este miércoles que "en las últimas semanas el PSOE intenta dividir al Gobierno de la Comunidad de Madrid utilizando a Ciudadanos".

En declaraciones a RNE, Díaz Ayuso ha interpretado el apoyo de Ciudadanos en el Congreso a la prórroga del estado de alarma propuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "como una estrategia política de Ciudadanos que nada tiene que ver con lo necesario".

"No voy a pactar con el desastre. En estos momentos el proyecto político de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias es el desastre. No voy a aplicar sus recetas para Madrid", ha asegurado la presidenta madrileña.

Díaz Ayuso ha resaltado que no va a subirle los impuestos a nadie, no va a recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones y no va a "expulsar" a los grandes empresarios.

Al contrario, ha mostrado su intención de bajar los impuestos, flexibilizar y eliminar trabas para que las personas que quieran emprender puedan hacerlo con facilidad.

Ha recordado que ayer anunció la sustitución de las licencias urbanísticas por declaraciones responsables, lo que permitirá agilizar las obras de acondicionamiento de establecimientos comerciales en la nueva situación provocada por el COVID-19.

"Mi camino va en una dirección completamente diferente al proyecto de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. No entiendo que se le apoye sin condiciones. No entiendo estas estrategias. Esto es politiqueo. Conmigo que no cuenten para eso", ha subrayado Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña ha indicado que tiene un pacto con los ciudadanos y ha abogado por "gobernar para todo el mundo, bajo el criterio de los que te han votado".

Para Díaz Ayuso, el acuerdo de Ciudadanos con el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos para prorrogar el estado de alarma no debería poner en peligro al Ejecutivo de coalición del PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid.

"Dentro de la situación tan difícil que se está viviendo en España, el Gobierno de la Comunidad de Madrid está tomando pasos firmes en un mismo sentido, Madrid necesita una estabilidad, los votantes han pedido que tengamos unos pactos de Gobierno para que apliquemos un tipo de políticas y cambiar las reglas a mitad de partido no beneficia a nadie", ha argumentado.

"Tengo un pacto con Ciudadanos, lo quiero cumplir y en ese pacto está una lealtad, un compromiso y trabajar juntos. Ir cambiando según me puede beneficiar o no como partido lo que hago como Gobierno, no. Yo defiendo mi Gobierno", ha indicado.

"No logro entender qué aporta y además, sabiendo que la elección del PSOE en Madrid es dividir mi Gobierno; lo hacen constantemente, por lo que yo quiero que uno piense qué es lo mejor para los ciudadanos de Madrid y lo mejor es un Gobierno estable", ha remarcado.