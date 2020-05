Ayuso se ausenta del Consejo sin decidir si Madrid pasará a la fase uno

El Consejo de Gobierno ha iniciado el debate sobre el paso de la Comunidad de Madrid a la fase uno de la desescalada, pero no ha podido concluirlo porque la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que ausentarse, por lo que el Gabinete retomará esta tarde las deliberaciones para enviar una respuesta consensuada al Ejecutivo central en las próximas horas.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, lo ha expresado así en una rueda de prensa telemática, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Aguado ha opinado que la Comunidad de Madrid está preparada para reactivarse el próximo lunes y se ha mostrado en contra de esperar para volver a la normalidad.

Díaz Ayuso ha indicado este miércoles que para pasar a la fase uno de la desescalada Madrid todavía tiene que reducir el porcentaje de enfermos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) lo que, desde su punto de vista, "en estos días será posible".

El vicepresidente regional ha explicado que esta tarde se conocerá cuál es la postura final de la Comunidad de Madrid sobre el salto de fase, para lo que es importante que haya un debate entre todos los consejeros porque implica a muchas áreas y tiene muchas connotaciones sanitarias, económicas y sociales.

Ha precisado que esta tarde se reanudará la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y antes de que venza el plazo se enviará el documento al Ejecutivo central.

Aguado ha asegurado que el debate sobre el paso a la fase uno de la desescalada se ha quedado a la mitad porque la presidenta madrileña ha tenido que marcharse para participar en un minuto de silencio convocado este mediodía en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, en el municipio de Móstoles.

Por ello, ha apuntado, se ha decidido trasladar a esta tarde la reunión del Consejo de Gobierno para hablar de un asunto que afecta a "la vida diaria de miles de madrileños, autónomos y empresas, que necesitan certidumbre y necesitan abrir cuanto antes",

Desde su punto de vista, la Comunidad de Madrid está preparada para pasar a la fase uno, tiene "un sistema sanitario robusto" y no puede esperar más tiempo para abrir y recuperar la normalidad de forma gradual.

En la siguiente fase, ha resaltado Aguado, el uso de mascarillas será una de las principales garantías para evitar un rebrote de casos de coronavirus.

Ha destacado la importancia de reactivar la economía madrileña "cuanto antes".

"Si no lo hacemos ya, será tarde para miles de negocios, de pymes, de autónomos que ya no podrán abrir porque no pueden soportar el peso de los costes fijos sin tener ni un solo euro de ingresos", ha recalcado.

"El debate está sobre la mesa. Estamos compartiendo puntos de vista por parte de todos los consejeros. Cuando tengamos esa reunión y tengamos una posición consensuada, comunicaremos cuál es la postura del Gobierno", ha agregado.

Según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el plazo se ha extendido hasta última hora de la tarde y la Comunidad de Madrid se ha acogido a esa extensión del plazo para poder remitir al Ejecutivo central el documento "en tiempo y forma" con "una postura común" del Gobierno regional.