Ayuso critica la desinformación sobre la reanudación mañana de las actividades

La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha criticado la "desinformación" del Gobierno central sobre la reapertura este lunes de actividades no esenciales como la industria y la construcción, sin que las comunidades autónomas sepan “quién va a poder o no trabajar” ni si habrá mascarillas para los ciudadanos, ni cómo habrá que entregárselas.

Así lo ha manifestado durante la videoconferencia celebrada este domingo entre el presidente Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos, a la que Díaz Ayuso se ha incorporado con retraso tras haber avisado a Moncloa que iría a primera hora al aeropuerto de Barajas a recibir un avión de 113 toneladas de material sanitaria comprado por la Comunidad de Madrid.

En el comienzo de su exposición, Díaz Ayuso ha manifestado que el “ataque” del presidente Pedro Sánchez en el Congreso contra el Gobierno de Madrid estuvo “fuera de lugar”, incluida la “falsedad” de que Madrid no compró material con antelación, y que ha lamentado que “no haya habido una disculpa por parte del Gobierno”.

Asimismo, la presidenta le ha reprochado que "no haya contestado a ninguna de sus cartas ni a sus peticiones de material y de ayudas económicas", las cuales ha enumerado cronológicamente desde el mes de febrero.

Ayuso considera que “el presidente solo ha ido al Congreso para solicitar apoyo al decreto, pero no para explicar tanto abandono a las comunidades”, y ha alertado de la “desinformación del Gobierno central sobre las actividades que se retomarían desde mañana “ni sobre quién va a poder o no trabajar”.

Respecto a la apertura de mañana a actividades no esenciales, Díaz Ayuso ha dicho que es partidaria “del confinamiento con estrategia; de cara a mañana no sabremos si tenemos mascarillas para los ciudadanos, ni cómo se las vamos a entregar, ni quien va a poder o no trabajar, tenemos una gran desinformación al respecto” desde el Gobierno central.

“Les pediría que siguiera afinando con la estrategia y que lo hagan con las Comunidades Autónomas para tomar estas decisiones, porque si unimos los datos de todos serán más fácil ir contra esta epidemia y que no vuelva, porque todo nos indica que en otoño podría repetirse”, ha incidido la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Finalmente, preguntado al presidente del Gobierno sobre los nuevos programas de ayudas de Vivienda: “el gobierno solo prevé la aportación financiera estatal al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 de 100 millones de euros para todas la CCAA, de los que a Madrid le corresponderían 15,9 millones".

"Estimamos que, en la Comunidad de Madrid, las familias que vayan a necesitar estos programas superarán ampliamente las 150.000. Si se permite otorgar hasta 5.400 euros por familia, sólo podríamos otorgar 2.944 ayudas, a todas luces insuficiente”, por lo que ha pedido explicación de cómo se va a desarrollar ese programa.