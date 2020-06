Ayuso pide diálogo con Sánchez para hablar de un plan para evitar rebrotes

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado este jueves en la Asamblea una mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el de la Comunidad de Madrid para hablar sobre un plan de actuación ante posibles rebrotes de coronavirus.

Lo ha expresado en el Pleno de la Asamblea en respuesta a tres preguntas de Más Madrid, el PP y el PSOE sobre los planes de la Comunidad de Madrid ante el final del estado de alarma.

Díaz Ayuso ha resaltado que mañana, viernes, habrá un Consejo de Gobierno extraordinario para "exponer a los madrileños qué vamos a hacer a partir de la semana que viene, una vez que estemos fuera del estado de alarma".

La presidenta madrileña ha pedido a Pedro Sánchez que la reciba en La Moncloa, después de no haber podido funcionar como Comunidad Autónoma durante estos meses por haber estado bajo su mando para adoptar muchas decisiones, para "sentarnos a negociar las dos Administraciones", algo que para "las personas del PSOE es una ofensa".

"Yo no soy del Partido Socialista, pero creo que como presidenta de una Comunidad autónomoa también tengo derecho a ser recibida por mi Gobierno y por mi presidente", ha subrayado.

"Hemos pasado de un estado de alarma total a la nada", ha criticado Díaz Ayuso, quien ha estimado que "había unos planes ocultos" y ha calificado de "improcedente" la ley de la ministra de Educación, Isabel Celáa.

Dirigiéndose al portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, quien trató de impulsar un pacto por la educación cuando fue ministro del ramo, la presidenta madrileña ha opinado que no verá "con buenos ojos" que "de repente se saque esta ley de una parte contra la otra y encima sin ningún tipo de consenso y con la minoría parlamentaria más grande que ha tenido nunca el PSOE".

"Después de las imágenes y las noticias que nos llegan de otros países, qué nos hace pensar que esto no va a suceder de nuevo. Esto me recuerda al mes de febrero y marzo, cuando el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, le decía al Gobierno de España: Por favor, estamos detectando que algo está sucediendo y ustedes estaban de manifestación arriba y abajo", ha expuesto Díaz Ayuso.

Para la presidenta madrileña, el Gobierno central "tiene un protocolo para la terminal, pero no tiene un protocolo de entrada al aeropuerto de Barajas, no hay ningún vuelo cancelado, no se está viendo con qué países podemos tener problemas y qué estrategia lógica podemos hacer entre las dos Administraciones".