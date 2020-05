La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se plantea pedir la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, porque, en su opinión, actúa como el líder del PSOE en Madrid, causa situaciones como la que se vivió el 8M y "no ha estado a la altura" a lo largo de esta crisis sanitaria.

"Nos estamos planteando pedir la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid porque la gente no sabe que el líder del PSOE en Madrid es también el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid y se es una cosa o se es la otra", ha señalado Díaz Ayuso en declaraciones a RNE.

La presidenta madrileña ha sostenido que el delegado del Gobierno resulta que no está actuando como delegado del Gobierno, sino como líder del PSOE en Madrid y "está utilizando la Delegación del Gobierno, en lugar de para sus cometidos, para organizar campañas entre los alcaldes socialistas de Madrid contra la Comunidad de Madrid".

Para Díaz Ayuso, el delegado del Gobierno se encarga de actuaciones "sin sentido" como investigar una salida de casa del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o el acto de cierre del hospital de campaña de Ifema "intentando eclipsar el éxito" de estas instalaciones.

Sin embargo, ha agregado, se le ha pedido en diversas ocasiones ayuda para que el Ejército entre la Cañada Real durante esta crisis, pero "nunca ha estado ahí".

"No digamos nada del 8M, que como publican hoy los medios, ya tuvo alertas que le decían que la Consejería de Sanidad no veía con buenos ojos estas manifestaciones y cuando la juez que le está investigando por prevaricación le pidió si tenía alguna prueba o si había recibido alguna notificación sanitaria previa que le empujara a no permitir la manifestación dijo que no y se está viendo que sí es así. Eso es el PSOE en Madrid", ha subrayado la presidenta madrileña.

Antes de José Manuel Franco, había una delegada del Gobierno que era "magnífica", una policía nacional, que con los incendios de Cadalso o las inundaciones de Arganda, preguntaba qué había que hacer, cómo ayudar o arrimar el hombro, ha indicado Díaz Ayuso.

Ahora, "dependiendo del día, es el líder del PSOE en Madrid, agrupa el descontento político de sus alcaldes, pero no está para las funciones de orden público y otros compromisos que tiene que asumir el delegado del Gobierno", ha apuntado la presidenta regional.

"No es lo normal que el líder de un partido en una Comunidad sea el delegado del Gobierno. Esto causa situaciones como la que se vivió con el 8M o que a lo largo de esta crisis sanitaria no ha estado a la altura", ha recalcado Díaz Ayuso.

En una entrevista con Onda Madrid, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha opinado que el Gobierno de Pedro Sánchez "primó la ideología a la salud" manteniendo la celebración del 8 de marzo, a su juicio, "un grave error".

"Todos" tenían la "sensación de que no procedía" celebrar la marcha, pero "si la Delegación la autorizaba entendíamos que no teníamos por qué dudar", ha explicado Aguado.

Según publica El Mundo, la Comunidad de Madrid advirtió hasta en dos ocasiones a la Delegación del Gobierno de la "emergencia de salud pública causada por el coronavirus" el pasado 7 de marzo, un día antes de que se celebrara la manifestación por el Día Internacional de la Mujer del 8-M, a la que acudieron más de 120.000 personas y que pudo ser un importante foco de contagio del virus.

Las advertencias se realizaron a través de dos e-mails de la Dirección General de Salud Pública, a los que ha tenido acceso El Mundo, que han sido remitidos al juzgado de instrucción número 51 que investiga por prevaricación al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la marcha cuando ya existía la amenazada del Covid-19.

Los documentos vienen a contradecir la versión sostenida hasta ahora por la Delegación de Gobierno de que no había recibido notificaciones sanitarias en relación con el virus con anterioridad al 14 de marzo, día en que el Ejecutivo central decretó el Estado de alarma.