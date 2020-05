Ayuso: Un político no le puede decir a un médico qué paciente ingresa en UCI

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este domingo que "un político no le puede decir a un médico qué paciente ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y cuál no".

La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto una investigación contra varios hospitales de la Comunidad para esclarecer los criterios a la hora de seleccionar qué pacientes eran o no ingresados en las UCI y cuáles tenían acceso a un respirador.

La "gerencia de cada hospital y cada profesional en su puesto de trabajo decide cómo va tratando a cada uno de sus pacientes. Los políticos no estamos para eso", ha subrayado la presidenta madrileña en declaraciones a Telemadrid.

"Nosotros no damos indicaciones de ningún tipo, porque son criterios estrictamente médicos. No hay un médico que decida por un político a quién salvar la vida o no", ha recalcado Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña ha citado algunos casos de pacientes mayores, con COVID-19 o sin el virus, que los médicos decidieron que no pasaran a la UCI porque el hecho de intubarles ya les podía provocar la muerte si el enfermo estaba muy debilitado.

"Nosotros no podemos decirle a un médico cómo tiene que operar en estas circunstancias", ha insistido la presidenta regional, quien ha apuntado que la "obligación" de la Comunidad de Madrid era dotarles del material sanitario y de los recursos para que ellos pudieran trabajar y eso es lo que se ha hecho "en todo momento".

Díaz Ayuso ha negado que el Gobierno regional haya ordenado que no se permitiera el ingreso hospitalario de pacientes procedentes de residencias de mayores en la región durante la pandemia del coronavirus.

"Siempre son criterios médicos y profesionales los que priman. Jamás ellos (los médicos) anteponen una decisión política a salvarle la vida a los pacientes", ha resaltado.