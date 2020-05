Ayuso rechaza la prórroga del estado de alarma y aboga por recuperar la normalidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado en contra de la sexta prórroga del estado de alarma por el coronavirus, propuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por considerar "no es necesaria" y ha abogado por recuperar la normalidad ya.

En declaraciones a Telemadrid, Díaz Ayuso ha argumentado que ahora mismo la crisis sanitaria se puede abordar con la Ley General de Sanidad del año 1986 o la Ley General de Salud Pública de 2011 para evitar "de manera excepcional" el movimiento entre comunidades autónomas, que, a su juicio, es la "excusa" para seguir decretando el estado de alarma.

En el caso de aprobarse la prórroga, la presidenta madrileña ha apuntado que se podría aprobar con un único punto, el control del movimiento entre comunidades autónomas y dejar en manos de las regiones la gestión de la desescalada.

"No lo comparto porque no hay motivos para ello, ni tampoco los hay para ir dando pasitos siempre hacia ERC o dando pasitos hacia según qué necesidades del País Vasco y de Navarra", creando "una profunda desigualdad entre comunidades autónomas" y "ahondando más en la fragmentación", ha insistido Díaz Ayuso en relación a la extensión del estado de alarma.

Para la presidenta madrileña, el estado de alarma "no es necesario, no sirve para evitar más contagios, no es una cuestión de salud pública y, sin embargo, tienen que volver a la normalidad los contrapoderes y tiene que seguir el Parlamento funcionando como siempre".

Desde su punto de vista, "el estado de alarma solo le beneficia al Gobierno para estar sin ningún tipo de oposición, sin tener que estar dando más transparencia en los distintos portales".

Ha precisado que el presidente del Gobierno ha rechazado la solicitud de la Comunidad de Madrid de flexibilizar la fase 1 de la desescalada, aunque "hay comunidades autónomas que sí han tenido esa flexibilidad".

Tras la negativa del Gobierno central, ha indicado, los alumnos de segundo de Bachillerato tendrán que esperar y no van a poder prepararse -a partir de mañana como planteaba la Comunidad de Madrid- la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) en clase con el profesor cerca, ni tampoco los alumnos que han tenido dificultades para estudiar durante el curso.

En su opinión, las fases "no están bien estudiadas" porque "no necesitamos que la gente ahora se congregue en grupos masivos en casa, eso no soluciona nada, lo importante es volver al trabajo y seguir con la protección individual y la responsabilidad".