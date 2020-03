Ayuso: "No hay virus regionalistas, el segundo peor enemigo sería el egoísmo"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado que los presidentes autonómicos demostraran este domingo "unidad de acción y preocupación común" ante el coronavirus, y ha recalcado que "no hay virus regionalistas": "Nuestro segundo peor enemigo en estos momentos sería el egoísmo. Solo todos juntos venceremos".

En una tribuna publicada en el diario El Mundo, Ayuso se ha referido a la videoconferencia que mantuvieron los presidentes regionales con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, charla en la que Madrid puso su experiencia "al servicio de todos los españoles": "Para nosotros ayer no fue el día 1 de la lucha contra la epidemia en España, para nosotros, en la Comunidad de Madrid, es el día 64".

"Que no se engañe nadie: el virus no entiende de fronteras, provincias, regiones, países. Y de Madrid somos todos, nuestros muertos lo son de todos y todos somos España", señala.

Porque Madrid, sigue diciendo la presidenta en su tribuna, es la capital de España "para lo bueno y para lo malo".

"En este caso nuestras cifras de contagio se corresponden con la cantidad de gente del exterior que recibimos. El virus no hace en Madrid, aquí viene de los múltiples viajeros de todas partes; del mismo modo llegó a las demás comunidades autónomas. No nos engañemos: no hay virus regionalistas, y nuestro segundo peor enemigo en estos momentos sería el egoísmo. Solo todos juntos venceremos".

Por este motivo defiende que "no vale solo confinar a la gente por territorios", sino que los ciudadanos deben quedarse en sus casas.

Ayuso aprovechó la videoconferencia con Sánchez para pedir de forma urgente "material" sanitario para "salvar vidas" y para "proteger a nuestro personal".

"Las necesidades de Madrid para el gasto sanitario total se elevan a 994 millones de euros. Son imprescindibles. Necesitamos respiradores invasivos, monitorización de UCIs, gafas, guantes, mascarillas, fungibles para intubación. Yo le he rogado al presidente del Gobierno que nos ayuden a salvar vidas en Madrid", explica.

Y también pidió un refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "para evitar vandalismo y robos en comercios, en los pueblos, en las calles vacías". "Ya se denuncian, por ejemplo, estafas a las personas mayores que viven solas en sus casas", señala.