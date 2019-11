Ayuso aboga por resolver situación de menores extranjeros sin "darle bombo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este sábado que la problemática de los menores extranjeros no acompañados (menas) en la región "no es sólo una cuestión de seguridad o inseguridad", sino también "de integración", y que su Gobierno quiere resolver "sin estar dándole bombo para otra vez crear alarma".

Díaz Ayuso ha dicho que estos menores "están creando una sensación de inseguridad en Madrid" a la que el Gobierno autonómico no puede "dar la espalda", pero ha agregado que su prioridad es que "estén integrados, estén haciendo cosas, estén ocupados y haya un clima de convivencia".

En declaraciones a los medios antes de intervenir en el XV Congreso de Escuelas Católicas, la presidenta ha asegurado que su Ejecutivo está trabajando en "soluciones" a la situación de los menores "sin estar haciendo demagogia" con un asunto que prefiere "tocar con cautela y no desde los extremos".

A su vez, Díaz Ayuso ha alegado que su competencia se circunscribe a los problemas que pudieran derivarse de que "estos niños" estén "hacinados" o "sin rumbo" en la Comunidad de Madrid, y ha responsabilizado al Gobierno central de que "entren estos menores" y estén "deambulando por toda España".

"Quisiera que esta situación, evidentemente, no se estuviera produciendo, pero es que no es mi responsabilidad, no tengo competencia más que para poner herramientas una vez que la situación llega a Madrid", ha señalado la presidenta.

Y ha agregado: "Aun no siendo nuestra competencia, los gobiernos autonómicos no podemos mirar hacia otro lado".