Barrios de Buenos Aires marchan para que se solucione la "emergencia social"

Miles de personas pertenecientes a diversas organizaciones de los barrios de Buenos Aires marcharon hoy en el centro de la capital para pedir soluciones a la "emergencia social" y solicitar que no se suban las tarifas para electricidad, gas y otros servicios.

"Hay una emergencia social brutal y energética, donde hay tarifas muy altas en la electricidad y en el gas, estamos reclamando una garrafa social -garrafa de gas-, es decir que el Estado subsidie las garrafas, que es un elemento muy antiguo pero que todavía se utiliza mucho", detalló a Efe el directivo de Pueblo Obrero, Eduardo Goliboni.

La movilización comenzó en el emblemático Obelisco y recorrió algunas de las avenidas más céntricas hasta llegar a la sede de los Ministerios de Transporte y Energía, en los aledaños de la Casa Rosada, bajo eslóganes y cánticos contra el Gobierno de Mauricio Macri y pidiendo mejoras en las zonas más desfavorecidas de la capital y de todo el país.

"Es un Gobierno que claramente está asentado en una clase social, la clase de los que viven del trabajo ajeno, la clase de los especuladores. No mira a los barrios, no sabe ni donde quedan, por eso los barrios venimos a la ciudad, venimos a traerle los reclamos y nos encontramos con un dispositivo represivo", declaró Goliboni.

Además de la las demandas energéticas, los habitantes de los barrios solicitaron un "plan de obras públicas y vivienda", que el directivo de Pueblo Obrero considera "muy necesario" ya que "cada vez que llueve se producen inundaciones porque no hay obra publica".

Esta problemática se produce en las zonas donde se concentra la mayor cantidad de "personas pobres, en condiciones sociales muy lamentables, sin trabajo y sin posibilidades de conseguirlo".

"Los despidos se cuentan de a miles en la Argentina, estamos volviendo a tiempos en que los trabajadores llevaban a sus hijos a comedores populares y no queremos, queremos el trabajo genuino, queremos que se desarrolle la producción para acceder a los bienes que necesitamos para vivir", manifestó el directivo de Pueblo Obrero.

En la marcha estuvieron presentes varias organizaciones que además de solicitar una mayor oferta laboral manifestaron su descontento con los salarios percibidos, aunque como destacó a Efe una de las representantes de Barrio en Pie, Ofelia Góngora, no confían en que el Gobierno escuche sus demandas.

"No tengo esperanza porque tenían que haberlas implementado (medidas sociales) hacer rato y no las implementan. No se fijan en la cantidad de pobreza que hay dentro de los barrios y el crecimiento que hay del tema de los productos que vienen aumentando constantemente, y una persona que cobra 6.000 pesos (unos 160 dólares) hoy no llega a fin de mes con 4 chicos", concluyó.