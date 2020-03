Bélgica recomienda posponer viajes no esenciales a Madrid y Vitoria

El ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica recomienda a sus ciudadanos posponer "hasta nueva orden" los viajes no esenciales a la Comunidad de Madrid y al País Vasco, en concreto a Vitoria, que consideran "importantes fuentes de infección" del coronavirus.

"Conforme a las recomendaciones de las autoridades locales, se aconseja posponer hasta nueva orden los viajes no esenciales a estas regiones", señala la página web del ministerio belga.

El Ministerio de Exteriores belga señala que España es el segundo país de la Unión Europea más afectado por el brote, después de Italia, y que las autoridades regionales de la Comunidad de Madrid y del País Vasco ya han tomado medidas como el cierre de centros educativos o la prohibición de eventos con más de mil personas.

"Estas regiones han recomendado también posponer todas las reuniones y conferencias no urgentes, y no viajar allí si no es necesario", apuntan.

También el Ministerio de Exteriores de Holanda ha actualizado sus recomendaciones de viaje para las regiones de la Comunidad de Madrid, el País Vasco y la Rioja a causa del brote de coronavirus, y ahora considera que tienen "riesgos de seguridad".

España contabiliza este jueves 84 fallecidos con coronavirus (34 más que ayer) y 2.968 casos confirmados, 816 más que el miércoles.

Casi la mitad del total se localizan en Madrid (1.388), la comunidad más afectada junto con País Vasco (346), Cataluña (260) y La Rioja (205).