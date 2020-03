Bélgica registra 185 nuevos casos, lo que aumenta a 1.243 los infectados

Bélgica cuenta con 185 nuevos casos de coronavirus, lo que aumenta a 1.243 el número total de infectados, según informó este martes el Servicio Público Federal.

De entre ellos, hay 106 casos en la región de Flandes, 38 en Bruselas y 33 en Valonia, mientras que 8 de ellos no tienen un origen determinado.

Diez personas han fallecido hasta la fecha como consecuencia del virus, cinco de ellas en las últimas 24 horas.

Además, 14 personas han sido dadas de alta en los hospitales, según el Servicio Público Federal, que alertó de la gran proporción de infecciones en la franja de edad entre los 40 y los 50 años, aunque reconoció que el riesgo de desarrollar complicaciones se da sobre todo en la población de más de 65 años.

Sobre si es aconsejable o no el uso de ibuprofeno, los expertos belgas indicaron que no tienen pruebas científicas que apunten a que tenga una influencia en los síntomas del coronavirus, pero invitaron en todo caso a las personas a no automedicarse y a consultar a su médico de cabecera.

El Servicio Público Federal de salud reconoció hoy la posibilidad de que sea decretado en el país un confinamiento total en el futuro, una opción que depende de la evolución de la situación en el país y sobre todo de si se sobrecargan los hospitales.