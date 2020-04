Bolivianos varados en Chile retornarán a su país tras semanas "sobreviviendo"

Cientos de bolivianos se encuentran varados en el norte de Chile desde hace semanas, "sobreviviendo" al frío andino y al hambre con ayuda de organizaciones humanitarias, y esperando retornar a su país el próximo fin de semana.

Desde que Bolivia cerró sus fronteras para evitar la llegada del coronavirus SARS-CoV-2, solo 450 de sus conciudadanos que se encontraban en suelo chileno pudieron volver al país andino.

Como consecuencia, cientos de ellos se agolparon en localidades fronterizas como Colchane, donde sufrieron el frío a casi 4.000 metros de altura y la falta de comida.

El Gobierno chileno habilitó un liceo municipal en la ciudad de Iquique, en la norteña región de Tarapacá, para hospedar a más de 800 personas, a quien la Organización Internacional para las Migraciones aportó alimentos.

Sin embargo, el pasado lunes entraron en cuarentena y ya no puede entrar nadie más.

"Son de los peores días que hemos pasado, con frío, y hay gente que nos está ayudando, boliviana, chilena y peruana también... Estamos tratando de sobrevivir con lo poco que tenemos", dijo a Efe Jorge Gutiérrez, uno de los cientos de bolivianos que estaba sin cobijo y decidió acampar delante del consulado boliviano en Iquique con carpas improvisadas.

Gutiérrez expresó su miedo ante el peligro de que los "asalten" o los "roben": "Queremos una solución".

A pocos metros, Marco Flores llevaba quince días varado, "pasando frío" por las noches con sus tres niños, en medio de bolsas y equipaje.

"En el hostal nos cobraban 7.000 pesos por noche (unos 8,20 dólares) y como es muy caro decidimos dormir aquí. El consulado no nos dio ninguna solución, dijo que teníamos que arreglarnos por nuestra propia cuenta", denunció.

"Quisiera que la presidenta (Jeanine Áñez) nos dejara hacer la cuarentena como corresponde y poder pasar a nuestro país. Eso es lo que queremos todos", señaló Flores en declaraciones a Efe la madrugada de este viernes.

EL REGRESO, MÁS CERCA

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Teodoro Ribera, dijo este jueves ha acordado con las autoridades bolivianas que a las personas que están haciendo cuarentena en Chile les serán reconocidos esos días cuando lleguen a Bolivia.

Según Ribera, los bolivianos que ya lleven siete días de cuarentena en Chile viajarán este fin de semana a su país, donde estarán aislados una semana más en la ciudad de Pisiga antes de desplazarse a sus domicilios.

UNA COMPLICADA VUELTA A CASA

Miles de bolivianos viven varios meses al año en Chile, donde trabajan por temporadas en sectores como la vendimia, y luego viajan de vuelta a su país.

Sin embargo, este año su fuente de ingresos habitual se truncó por la pandemia mundial del COVID-19 y el regreso a casa se convirtió en un martirio, que incluso tuvo momentos de máxima tensión el pasado 7 de abril entre bolivianos que pedían cruzar la frontera y militares que controlaban el acceso a la zona de Pisiga (Bolivia).

El canciller chileno avisó este jueves de que se tomarán medidas para que los bolivianos que todavía se encuentran en la zona central y sur del país austral "no puedan viajar al norte" porque "no hay posibilidad de albergarlos" y para no "llevar al norte un riesgo de mayor contagio".

Chile reportó este viernes 445 nuevos casos de coronavirus, sumando un total de 9.252 de contagiados a nivel nacional y 11 nuevos fallecidos, los que elevan la cifra de muertos a 116.