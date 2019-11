"Brasil ha de pedir ayuda por el vertido de crudo", dice gobernador afectado

Las regiones del noreste de Brasil afectadas por los vertidos de petróleo han pedido al Ejecutivo federal que tenga "la humildad" de solicitar "ayuda internacional" para evitar "un desastre medioambiental", según explicó el gobernador de Paraíba, Joao Azevedo.

En una entrevista con Efe celebrada en Sao Paulo al término de un encuentro con empresarios en la Cámara oficial Española de Comercio, Azevedo criticó la "impotencia" del Gobierno de Jair Bolsonaro para atajar la crisis medioambiental y alertó que, si no se reacciona rápido, "el desastre será gigantesco".

Según el más reciente reporte del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (Ibama, regulador), divulgado el miércoles, las manchas de crudo han alcanzado 283 playas de 98 municipios de todos los 9 estados de la región.

En total, 109 animales han sido encontrados con vestigios de crudo, de los cuales 28 fueron rescatados con vida y 81 murieron, en su gran mayoría tortugas marinas.

Pregunta: Su estado tiene 55 playas de aguas cristalinas. De momento, no llegó el mismo volumen de crudo que a otros estados de la región del noreste (Pernambuco, Alagoas, Bahía y Sergipe declararon el estado de emergencia).

Respuesta: Esa cuestión del petróleo me preocupa mucho. Paraíba tiene a lo largo de su litoral un gran muro de arrecifes y corales que protegen nuestro litoral, que hacen que tengamos aguas calientes y siempre limpias el año entero, imagine si por acaso llegan manchas a ese litoral. Será un proceso de degradación nunca visto en la historia de este país.

P: ¿El Gobierno federal está siendo diligente en la retirada de las manchas de petróleo?

R: Lo que se ve es la total impotencia del Gobierno federal ante el problema. Nosotros tenemos un plan de contingencia nacional que se accionó tarde. Comisiones de protección fueron retiradas para ahorrar y cuando hubo necesidad de respuesta rápida, nada. Imagina que este país, con la tecnología que tiene, cómo no ha identificado hasta ahora la fuente del vertido (...) Se lo dije claramente al ministro de Medio Ambiente (Ricardo Salles): "Si no tenemos tecnología, tenemos que tener la humildad de solicitar un pedido de ayuda internacional para que otros países con tecnología nos ayuden".

P: ¿Y qué respondió Salles?

R: Dijo que lo podría pensar. Por ejemplo, el Gobierno de Australia ha ofrecido ayuda a Paraíba y ya enviamos un mapa de nuestros puntos más sensibles para que nos puedan ayudar. No nos podemos quedar a merced de lo inesperado, sentados esperando a que la muerte llegue. No es posible que no tengamos tecnología para identificar esas manchas (...) Si la fuente fue un navío que naufragó, me preocupa mucho. Ya recogimos cerca de 2.000 toneladas de petróleo. Un petrolero carga hasta 160.000. Son interrogaciones sin respuestas.

P: El Gobierno da por hecho que el petróleo es venezolano.

R: De dónde vino o dónde fue producido es lo que menos nos interesa. Nos interesa evitar el desastre medioambiental que será gigantesco. Existen playas con el turismo afectado, con vuelos cancelados, cancelaciones de noches de hotel, todo lo que son alimentos del mar están en suspenso. Es un prejuicio muy grande para la economía.

P: ¿El Gobierno federal (conservador) no desconfía de la alianza que los nueve estados del noreste (de izquierda o centro izquierda) han forjado?

R: En el momento de crisis económica que vivimos hay que buscar alternativas. El consorcio noreste no es el primero, hay otros como el del centro oeste o el norte. ¿Todos ellos quieren separarse de Brasil? Claro que no, lo que buscamos es una alternativa, moderna, eficiente para hacer gestión pública (...) teniendo en cuenta la escasez de recursos del gobierno federal.

Antonio Torres del Cerro